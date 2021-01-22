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Щенсны: Ювентус всегда голоден до трофеев и никогда не остановится на достигнутом

Италия
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Вот только чемпионат будет выиграть непросто

Щенсны: Ювентус всегда голоден до трофеев и никогда не остановится на достигнутом
UA-Футбол
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Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны поделился своими эмоциями после завоевания Суперкубка Италии.

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"После матча меня ждал допинг-контроль, а потому я не мог праздновать с ребятами. Обидно немного, ведь им было очень весело.

Мы все были рады, но скоро у нас игра чемпионата, а значит мы должны серьезно подготовиться. "Ювентус" всегда голоден до трофеев и никогда не остановится на достигнутом", - приводит слова польского вратаря Sky Sport Italia.

Отметим, что после 17 матчей команда Пирло набрала 33 очка, отставая от "Милана" на десять пунктов.

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В статье: Ювентус (Турин) Войцех Щенсны
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