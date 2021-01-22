Щенсны: Ювентус всегда голоден до трофеев и никогда не остановится на достигнутом

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны поделился своими эмоциями после завоевания Суперкубка Италии.

"После матча меня ждал допинг-контроль, а потому я не мог праздновать с ребятами. Обидно немного, ведь им было очень весело.

Мы все были рады, но скоро у нас игра чемпионата, а значит мы должны серьезно подготовиться. "Ювентус" всегда голоден до трофеев и никогда не остановится на достигнутом", - приводит слова польского вратаря Sky Sport Italia.

Отметим, что после 17 матчей команда Пирло набрала 33 очка, отставая от "Милана" на десять пунктов.