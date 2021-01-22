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70-миллионый новичок Наполи приступил к тренировкам впервые с ноября
Гаттузо его ждал
Летом "Наполи" совершил рекордный трансфер в своей истории, выложив за Виктора Осимхена 70 миллионов евро. Однако пока игроку тяжело дается адаптация.
Сегодня он впервые приступил к тренировкам за последние два с половиной месяца. В ноябре он получил травму, а после восстановления еще и заболел СOVID-19. Теперь он приступил к тренировкам.
???? | Victor #Osimhen has recovered from #COVID19 ????— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 22, 2021
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xebQoZ6Hw9
В текущем сезоне Осимхен успел сыграть восемь матчей, забить дважды и отдад одну голевую.
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