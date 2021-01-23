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Милан – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура Серии А

Италия
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Милан – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура Серии А
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 19-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Аталантой".

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Лидер турнирной таблицы Серии А принимает шестую команду первенства. Сможет ли "Милан" справиться с бандой Гасперини и Малиновского на фоне пополнения своего лазарета? Удивят ли гости хозяев? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 января – в 18:55 по киевскому времени.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Стефано Пиоли Чемпионат Италии Милан Трансляция Аудио онлайн стрим
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