У Златана Ибрагимовича богатейшая карьера, но лучшие годы он проводит в Милане

Златан Ибрагимович мог стать игроком "Милана" еще летом 2006 года, когда всю Италию разрывал скандал Кальчополи. Швед всеми правдами и неправдами пытался уйти из "Ювентуса", который на тот момент уже был лишен двух Скудетто и переведен в Серию Б с лишением тридцать очков. Ибрагимович для себя решил, что в таких условиях он, игрок двадцати пяти лет, играть не может.

Арьедо Брайда, спортивный директор "Милана", встречался со Златаном в одном из туринских отелей, но тот разговор шведу не понравился. Он уже, благодаря работе Мино Райолы, считал себя звездой, а Брайда бросил ему следующую фразу: "Кака звезда, а ты нет. "Милан" сделает из тебя звезду". Ибра посчитал, что это он больше нужен россонери, а не они ему. Тем более, что параллельно велись переговоры с соседями по "Сан-Сиро" – миланским "Интером".

Мино Райола не был бы Мино Райолой, если бы не воспользовался подобным положением. Он сообщил Массимо Моратти, президенту "Интера", что Ибрагимович собирается ужинать с Сильвио Берлускони, владельцем "Милана". Это ускорило сделку, повысило предложение по контракту, а Златан надел черно-синюю футболку, а не красно-черную.

Спустя четыре года все изменилось. Златан Ибрагимович не стал своим в "Барселоне", отношения с Пепом Гвардиолой оставляли желать лучшего. Хосеп Бартомеу, вице-президент "Барсы", всеми силами намекал на то, что шведу стоит рассмотреть предложения. Они у него были: от "Манчестер Сити" и "Милана". Но вновь вмешался Райола, который разыгрывал свою карту: "Если Ибрагимович куда-то и уйдет из "Барселоны", то только в мадридский "Реал". Все это делалось для того, чтобы клуб принял любое предложение, лишь бы оно не поступало от "сливочных".

Ибра же сделал свой выбор и этим выбором был "Милан". Все случилось даже несмотря на то, что в Италии доминировал "Интер", а россонери лишь вспоминали о былых победных временах. Это не пугало Ибрагимовича. Благодаря позиции Райолы, его тайным играм, запрашиваемая "Барселоной" сумма упала с 70 до 24 млн евро. Причем первый год в "Милане" Ибра провел в аренде.

Сильвио Берлускони видел в нем нового ван Бастена. И это очень льстило Ибрагимовичу. Форвард сразу пообещал, что вернет "Милан" на заслуженную вершину и возможно, что многие посчитали бы в тот момент эти слова пустыми или самонадеянными. Так бы и было бы, если бы их произносил кто-то другой. В "Милане" Ибра стал вновь тем, кем он был до "Барселоны": парнем, который ведет за собой, выкладывающийся на тренировках без остатка, неравнодушный ко всему, что происходит вокруг него.

Россонери тоже в какой-то степени повезло. За относительно небольшие деньги они тогда получили игрока, который рвал и метал, из кожи хотел вылезьте, чтобы доказать всем и вся. После проигранного матча "Чезене", в котором Ибрагимович не реализовал пенальти, чуть было не пострадал допинг-офицер: швед был настолько зол после поражения, что влетел в комнату для сдачи анализов как торнадо. Кто-то скажет, что это все перебор, но лучше так, чем быть безразличным. Положение "Милана" не улучшалось еще несколько туров, а затем Ибрагимовича натурально прорвало. Венцом всего стал мяч в ворота "Интера", который был победным.

Златан Ибрагимович не соврал: "Милан" действительно вернулся на вершину. В первом же сезоне в футболке россонери швед, несмотря на то, что в общем пропустил пять матчей из-за дисквалификации, забивал в среднем в каждой второй игре. Четырнадцать мячей в 29 матчах и еще двенадцать голевых передач позволили ему стать лучшим бомбардиром команды.

В следующем сезоне Ибрагимовичу и "Милану" предстояло играть в группе Лиги чемпионов. В группе с "Барселоной", "Викторией" и БАТЭ россонери набрали девять очков. Первый матч со своей бывшей командой швед пропустил, во втором забил, но команда проиграла – 2:3. В плей-офф попался "Арсенал", который проиграл первый матч 4:0, а во втором чуть было не сотворил камбэк (3:0). В ¼ Ибра и Ко споткнулись о "Барселону" (0:0 и 3:1). Всего в ЛЧ сезона 2011/2012 Ибрагимович забил 5 мячей.

В Италии же было получено серебро. Это был первый сезон Антонио Конте у руля "Ювентуса". Бьянконери за весь сезон не проиграли ни разу, установив сразу несколько рекордов. Златан Ибрагимович стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 28 голов. Несмотря на все свои успехи, швед был вынужден покинуть "Милан".

Клуб переживал не лучшие годы с точки зрения финансов. Им нужно было продавать игроков, а команда была довольно немолодой. Самым ценным активом являлся как раз Златан Ибрагимович. "Ибрагимович, конечно же, не хотел уходить из "Милана", – вспоминал позже в интервью вице-президент клуба Адриано Галлиани. – Его продали ради денег. До того момента он всегда сам решал свою судьбу и дальнейшую карьеру".

В Париже Златан Ибрагимович стал едва ли не божеством и вошел в историю ПСЖ. Однако показалось, что лига была слишком легкой для него. Спустя четыре года он решил попробовать себя в Англии. Не продлив контракт с парижанами, он был волен подписываться с кем угодно и выбрал "Манчестер Юнайтед". Все складывалось как нельзя лучше, пока не случился разрыв крестообразных связок. На шведа было больно смотреть. В его возрасте, а на тот момент Ибрагимовичу уже исполнилось 36 лет, такие травмы не проходят бесследно и спокойно могут стать завершением карьеры.

Ибра не просто вернулся раньше срока, но продлился с манкунианцами еще на год. Он вышел несколько раз на поле, а по окончании сезона оказался в США, в клубе "Лос-Анджелес Гэлэкси". Большинство болельщиков посчитали этот шаг лебединой песней легендарного шведа. Однако в стране, которая не ассоциируется с футболом, в стране, где эту игру называют соккер, Ибрагимович не отбывал номер. Он знал, что вернется в Европу.

В январе 2020 года он второй раз стал игроком "Милана". Златан вернулся туда, где ему было хорошо. Но он уже не увидел тот "Милан", в котором он играл. Клуб переживал не лучшие времена. Ибрагимовичу пришлось взвалить довольно новую для себя роль. В тридцать восемь лет он стал настоящим "дядькой" для миланской молодежи. Вожаком, который должен повести стаю за собой. На тренировках Ибрагимович работает так, как будто бы ему двадцать. Его раздражает, когда кто-то моложе его выполняет меньший объем работы. Швед никогда не будет молчать, если кто-то недорабатывает, потому если вы слышите чей-то крик недалеко от Миланелло, будьте уверены, это Ибра.

Даже те, кто не пристально следит за его карьерой, не должны быть удивлены, что форвард в 39 лет способен забивать больше одного гола за игру. Сейчас он идет именно по такому графику. Да, теперь у Златана Ибрагимовича нет той скорости, которая была раньше, но никуда не делось чувство гола и желание побеждать несмотря ни на что. В этом сезоне у нападающего вновь случилась травма. Не такая серьезная, но из-за нее Ибрагимович пропустил важный для его команды матч (речь о поединке с "Ювентусом", в котором россонери уступили 1:3). Это вряд ли остудит его желание вновь поднять над головой кубок чемпиона Италии. Тем более что соревноваться приходится с двумя своими бывшими командами.