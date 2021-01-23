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Джеко может покинуть Рому из-за конфликта с Фонсекой
У наставник и игрока напряженные отношения
Будущее Эдина Джеко в "Роме" зависит от наставника команды Паулу Фонсеки, сообщает Sport Italia.
Ранее у главного тренера возник конфликт с Джеко и Пеллегрини. Лидеры раздевалки выступили против увольнения одного из менеджеров команды Джанлуки Гомбара. На последнего повесили техническое поражение от "Специи" в Кубке, после чего скоропостижно с ним попрощались.
Также La Repubblica добавляет, что это не первый конфликт Джеко и Фонсеки. Ранее Эдин не раз критиковал наставника за неудачную тактику и был не в восторге от того, что португалец дал "зеленый свет" на продажу 34-летнего ветерана прошлым летом. Всё это может привести к трансферу Джеко уже в январе. "Интер" и "Ювентус" сохраняют интерес к опытному форварду.
Ранее Фонсека сообщил, что Джеко не примет участие в сегодняшнем матче Серии А против "Специи" из-за травмы.
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