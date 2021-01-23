Джеко может покинуть Рому из-за конфликта с Фонсекой

Будущее Эдина Джеко в "Роме" зависит от наставника команды Паулу Фонсеки, сообщает Sport Italia.

Ранее у главного тренера возник конфликт с Джеко и Пеллегрини. Лидеры раздевалки выступили против увольнения одного из менеджеров команды Джанлуки Гомбара. На последнего повесили техническое поражение от "Специи" в Кубке, после чего скоропостижно с ним попрощались.

Также La Repubblica добавляет, что это не первый конфликт Джеко и Фонсеки. Ранее Эдин не раз критиковал наставника за неудачную тактику и был не в восторге от того, что португалец дал "зеленый свет" на продажу 34-летнего ветерана прошлым летом. Всё это может привести к трансферу Джеко уже в январе. "Интер" и "Ювентус" сохраняют интерес к опытному форварду.

Ранее Фонсека сообщил, что Джеко не примет участие в сегодняшнем матче Серии А против "Специи" из-за травмы.