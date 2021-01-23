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Сократис разорвал контракт с Арсеналом и вскоре станет игроком Лацио

Италия
(1 голосов)

Римляне подпишут опытного центрбека

Сократис разорвал контракт с Арсеналом и вскоре станет игроком Лацио
Новина українською

Сократис Папастатопулос близок к переходу в "Лацио" на правах свободного агента.

Ранее 32-летний грек досрочно разорвал свой контракт с "Арсеналом". Игроком интересовались "Бетис" и "Дженоа", но по информации Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia Сократис решил продолжить карьеру именно в "Лацио".

Сразу два источника подтвердили, что Сократис заключил сделку с "орлами" до июня 2022 года. Его зарплата составит 2 миллиона евро за сезон.

Ранее центрбек "Лацио" Луис Фелипе перенёс операцию на лодыжке, так что Сократис брался на подмену бразильцу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лацио (Рим) Сократис Папастатопулос
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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
23.01.2021 в 14:53
Не пойму, куда смотрит Парма. В центре защиты - дыра, а купили какого-то тоже грека 19-ти лет, типа на перспективу, твою дивизию, если так покупать, то недолго и вылететь, тут надо брать опытного, чтобы играл здесь и сейчас, а они фигнёй занимаются. подпишите Сократиса на два года, опыта у него хватает, а то выходят либо старики, как Алвеш, либо 17-ти летние сопляки, типа Диркса.
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