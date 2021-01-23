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Сократис разорвал контракт с Арсеналом и вскоре станет игроком Лацио
Римляне подпишут опытного центрбека
Сократис Папастатопулос близок к переходу в "Лацио" на правах свободного агента.
Ранее 32-летний грек досрочно разорвал свой контракт с "Арсеналом". Игроком интересовались "Бетис" и "Дженоа", но по информации Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia Сократис решил продолжить карьеру именно в "Лацио".
Сразу два источника подтвердили, что Сократис заключил сделку с "орлами" до июня 2022 года. Его зарплата составит 2 миллиона евро за сезон.
Ранее центрбек "Лацио" Луис Фелипе перенёс операцию на лодыжке, так что Сократис брался на подмену бразильцу.
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