Серия А. Гол на 92-ой минуте спасает Фонсеку от увольнения?

Рим. "Стадио Олимпикo"

"Рома" - "Специя" 4:3

Голы: Майораль 17, 53, Карсдорп 55, Лоренцо Пеллегрини 90+2 - Пикколи 24, Фариас 59, Верде 90

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Кумбулла, Смоллинг, Карсдорп (Б. Перес 81), Вильяр (Кристанте 67), Верету, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, К. Перес (Диавара 89), Майораль

"Специя": Проведель, Делль'Орко (С. Бастони 58), Терци, Шабо (Эрлич 81), Маркицца, Эстевес, Агуме, Маджоре (Акампора 58), Гьяси (Верди 81), Пикколи (Галабинов 33), Фариас

Предупреждения: Майораль 87, Б. Перес 87, Лоренцо Пеллегрини 90+2 - Шабо 21

Две победы и почётная ничья с "Интером" обеспечили "Роме" хорошее начало года, хорошее настроение. Как же быстро оно испарилось! Провал в Римском дерби, олицетворение ада в кубковом матче дома против "Специи". 0:2 на первых минутах, две красных карточки в дебюте дополнительного времени, два пропущенных после этого. Техническое поражение из-за замены вопреки протоколу, увольнение двух работников клуба за этот прокол, бунт ведущих игроков, их ссора с Паулу Фонсекой, слухи о преемниках португальца. Оставалось либо развалиться, либо победить ту же "Специю" в лиге.

И этот матч был качелями. Гости играли смело, владели мячом не меньше. Хозяева преуспевали лишь в контратаках. Первый тайм был медленным и, в принципе, скучным. С всплесками на фоне скуки. После заброса Спинаццолы Лоренцо Пеллегрини и безбожно мазавший в Кубке Майораль разыграли контратаку с прострелом слева. Серия рикошетов, ужасно прерванный Пау Лопесом прострел Фариаса принесли Пикколи 1:1. Контратаки после перехватов Пеллегрини закончил двумя ударами с 17-20 метров, Майораль - одним. Проведель вступил в игру однажды, вытащив удар Лоренцо из-под перекладины.

Второй тайм был уже гораздо живее. Потому и принёс больше голов. Верету и Майораль разыграли быструю комбинацию через ужасный центр обороны гостей. Спинаццола прорвался слева и выложил Карсдорпу под его первый гол в Италии. Затем Фариас прорвался мимо Кумбулла и вернул интригу. Майораль замкнул "кросс" ужасно в стиле среды. Проведель вытащил удар Пеллегрини в очередной контратаке, а Карлес Перес не попал на добивании. На 90-ой минуте Смоллинг махнул косой и Верде во втором матче подряд забил бывшей команде. Но последнее слово было за Пеллегрини с прострела Бруно Переса.

Без всей своей атаки - Джеко, Педро, Мхитаряна (причём неясно, кто из них исключён тренером, а кто действительно травмирован), без дисквалифицированного Манчини, с немного травмированным Пеллегрини и с такой бурей вокруг "Роме" удалось создать и забить много и заслуженно победить. Сохранив 100-процентный показатель в лиге против команд ниже Топ-9. В этом турнире всё, вообще-то, не так плохо. После этой победы она третья. Есть с чего начинать строить сначала. Но не факт, что после такой игры, после упущенного 3:1, начинать будет Фонсека.