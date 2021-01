Ибра достиг отметки в 600 матчей в рамках национальных чемпионатов

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Милан" принимает "Аталанту".

Нападающий "россонери" Златан Ибрагимович вышел на этот поединок в стартовом составе. Таким образом, шведский форвард достиг отметки в 600 матчей в рамках национальных чемпионатов (без учета поединков плей-офф американской МЛС).

В своей игровой карьере 39-летний Ибра успел поиграть в Швеции, Нидерландах, Италии, Испании, Франции и США.

600 - Zlatan #Ibrahimovic will play tonight his 600th league match for clubs in career, excluding playoff. vIBRAtion.#MilanAtalanta #SerieA pic.twitter.com/RJQ9DKhbuU