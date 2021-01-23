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Ибра достиг отметки в 600 матчей в рамках национальных чемпионатов
Златан вышел в старте на поединок против "Аталанты"
В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Милан" принимает "Аталанту".
Нападающий "россонери" Златан Ибрагимович вышел на этот поединок в стартовом составе. Таким образом, шведский форвард достиг отметки в 600 матчей в рамках национальных чемпионатов (без учета поединков плей-офф американской МЛС).
В своей игровой карьере 39-летний Ибра успел поиграть в Швеции, Нидерландах, Италии, Испании, Франции и США.
600 - Zlatan #Ibrahimovic will play tonight his 600th league match for clubs in career, excluding playoff. vIBRAtion.#MilanAtalanta #SerieA pic.twitter.com/RJQ9DKhbuU— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 23, 2021
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