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Ибра достиг отметки в 600 матчей в рамках национальных чемпионатов

Италия
(1 голосов)

Златан вышел в старте на поединок против "Аталанты"

Ибра достиг отметки в 600 матчей в рамках национальных чемпионатов
Новина українською

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Милан" принимает "Аталанту".

Нападающий "россонери" Златан Ибрагимович вышел на этот поединок в стартовом составе. Таким образом, шведский форвард достиг отметки в 600 матчей в рамках национальных чемпионатов (без учета поединков плей-офф американской МЛС).

В своей игровой карьере 39-летний Ибра успел поиграть в Швеции, Нидерландах, Италии, Испании, Франции и США.

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В статье: Златан Ибрагимович Аталанта (Бергамо) Серия А Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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Ten0N (Leopolis)
23.01.2021 в 21:03
А в МЮ он не играл? Или у автора склероз?
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