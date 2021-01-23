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Гасперини после победы над Миланом: Это одно из лучших выступлений с тех пор, что я здесь
Наставник клуба из Бергамо подвел итоги победы над "россонери"
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал
"Иличич провел отличный матч, хотя были ситуации, когда он мог играть лучше. Все провели отличный матч. Это одно из наших лучших выступлений с тех пор, что я здесь.
Мы добились этого против лидера Серии А, зимнего чемпионата, но сегодня мы были лучше во всех отношениях, и это очень приятно. После игры с "Ливерпулем", в которой мы дома пропустили пять мячей, мы усвоили уроки и внесли необходимые изменения.
Мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше играть в обороне", – рассказал итальянский наставник..
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