  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гасперини после победы над Миланом: Это одно из лучших выступлений с тех пор, что я здесь
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини после победы над Миланом: Это одно из лучших выступлений с тех пор, что я здесь

Италия
(1 голосов)

Наставник клуба из Бергамо подвел итоги победы над "россонери"

Гасперини после победы над Миланом: Это одно из лучших выступлений с тех пор, что я здесь
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Миланом" в матче 19-го тура Серии А.

"Иличич провел отличный матч, хотя были ситуации, когда он мог играть лучше. Все провели отличный матч. Это одно из наших лучших выступлений с тех пор, что я здесь.

Мы добились этого против лидера Серии А, зимнего чемпионата, но сегодня мы были лучше во всех отношениях, и это очень приятно. После игры с "Ливерпулем", в которой мы дома пропустили пять мячей, мы усвоили уроки и внесли необходимые изменения.

Мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше играть в обороне", – рассказал итальянский наставник..

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...