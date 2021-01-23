Гасперини после победы над Миланом: Это одно из лучших выступлений с тех пор, что я здесь

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Миланом" в матче 19-го тура Серии А.

"Иличич провел отличный матч, хотя были ситуации, когда он мог играть лучше. Все провели отличный матч. Это одно из наших лучших выступлений с тех пор, что я здесь.

Мы добились этого против лидера Серии А, зимнего чемпионата, но сегодня мы были лучше во всех отношениях, и это очень приятно. После игры с "Ливерпулем", в которой мы дома пропустили пять мячей, мы усвоили уроки и внесли необходимые изменения.

Мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше играть в обороне", – рассказал итальянский наставник..