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Пиоли: Я считаю, что в поражениях от Юве и Аталанты нет ничего постыдного
Наставник миланцев прокомментировал домашнее поражение
Главный тренер "Милан" Стефано Пиоли поделился мыслями насчет
"Мы начали хорошо, поставили много игроков в атаку. Расстраивает то, как именно мы пропустили первый мяч, второй гол поставил точку в игре. У нас было время, но мы не смогли вернуться в матч.
Мы могли сделать больше, мы знали, что нужно защищаться основательнее, и опека от нас была не лучшей. "Аталанта" сегодня выступила лучше нас. Поражение от сильной команды может случиться.
Обидно, что после второго гола мы просто потеряли веру. Серия А – очень конкурентоспособный чемпионат. Мы знаем, что это сложно, но мы находимся на вершине и хотим сказать свое слово.
Я считаю, что в поражениях от "Ювентуса" и "Аталанты" нет ничего постыдного. Это команды очень высокого уровня, поэтому "Аталанта" была физически лучше, сильнее, выиграла все единоборства и подборы. Мы проанализируем поражение, постараемся увидеть, где мы можем прибавить, и сосредоточимся на следующем матче", – рассказал наставник "россонери".
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