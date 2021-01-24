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Ибра после матча с Аталантой: Главное прийти в себя и дождаться следующего матча
Швед считает, что "Милану" надо забыть о том, что команда стала зимним чемпионом
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мыслями после
– Сегодня многого не хватало. Теперь главное прийти в себя и дождаться следующего матча. Команда немного ослаблена, потому что не хватает 4-5 игроков основного состава. Но это не может быть оправданием, мы первые.
– Вы зимние чемпионы.
– Это ничего не стоит.
– Звание зимнего чемпиона ничего не значит?
– Это значит, что мы пока преуспеваем, но это еще не конец. Наступает самый сложный период, нас ждет множество матчей. Теперь надо чувствовать себя хорошо физически и продолжать идти дальше в своем темпе, – рассказал 39-летний нападающий.
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