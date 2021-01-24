Милан - Аталанта 0:3. Дьяволы битые, но остаются на первом месте. Видео голов и обзор матча

В рамках 19-го тура Серии А "Аталанта" на "Сан-Сиро" разгромила лидера чемпионата "Милан". Голами в составе команды Гасперини отметились Ромеро, Иличич, а также Сапата.

После этого тура "россонери" остались на первой турнирной строчке, имея в своем активе 43 очка и опережая второй "Интер" на 2 балла. В свою очередь у "Аталанты" сейчас 36 очков и команда замыкает четверку лучших в лиге.

Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Аталанта" 0:3

Голы: Ромеро 26, Иличич 53 (пен.), Д. Сапата 77

"Милан" Д. Доннарумма, Калабрия, Калулу (Мусаккьо 57), Кьер, Эрнандес, Кесси, Тонали, Кастильехо (Манджукич 70), Мейте (Диас 46), Леау (Ребич 70), Ибрагимович

"Аталанта": Голлини, Джимсити (Кальдара 90), Ромеро, Толой, Хатебур (Мале 67), Фройлер, Де Роон, Гозенс (Паломино 90), Пессина (Малиновский 90), Иличич (Муриэль 84), Д. Сапата

Предупреждения: Эрнандес 38, Кесси 52 - Гозенс 84