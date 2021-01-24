"Рома" добыла невероятно важную победу над "Специей" (4:3) в 19-м туре Серии А.

После разгрома в дерби от "Лацио" (0:3) и скандала с техническим поражением от той же "Специи" (0:3) в Кубке Италии команда Паулу Фонсеки попала в психологическую яму, а сам португалец поссорился с Эдином Джеко, что лишь добавляло проблем.

В итоге "Рома" все же смогла взять реванш у недавних обидчиков, а победа была добыта на 92-й минуте встречи – забил капитан Лоренцо Пеллегрини, игравший с травмой. Фонсека не выдержал и побежал праздновать вместе с командой.

"Рома" - "Специя" 4:3

Голы: Майораль 17, 53, Карсдорп 55, Лоренцо Пеллегрини 90+2 – Пикколи 24, Фариас 59, Верде 90

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Кумбулла, Смоллинг, Карсдорп (Б. Перес 81), Вильяр (Кристанте 67), Верету, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, К. Перес (Диавара 89), Майораль

"Специя": Проведель, Делль'Орко (С. Бастони 58), Терци, Шабо (Эрлич 81), Маркицца, Эстевес, Агуме, Маджоре (Акампора 58), Гьяси (Верди 81), Пикколи (Галабинов 33), Фариас