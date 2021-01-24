Лацио хочет подписать защитника Барселоны

Итальянский "Лацио" хочет подписать центрального защитника "Барселоны" Жана-Клера Тодибо. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Римляне сначала планируют провести переговоры с "Бенфикой", за которую выступает француз на правах аренды, а затем обратиться в "Барселону" - владельца полноценных прав на футболиста.

Сейчас Тодибо является игроком именно "орлов", арендное соглашение с которыми было подписано в прошлое трансферное окно на два года. Португальцы заплатили за услуги Жана-Клера 2 млн евро каталонскому клубу.

В этом сезоне на счету Тодибо ни одного матча в чемпионате, но два сыгранных поединка в Кубке страны и в Кубке Лиги. За "Барселону" француз выступал в 2019 году, проведя пять встреч. Transfermarkt оценивает футболиста в 14 млн евро.