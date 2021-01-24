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Лацио хочет подписать защитника Барселоны

Италия
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Римляне планируют укрепить линию обороны

Лацио хочет подписать защитника Барселоны
Новина українською

Итальянский "Лацио" хочет подписать центрального защитника "Барселоны" Жана-Клера Тодибо. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Римляне сначала планируют провести переговоры с "Бенфикой", за которую выступает француз на правах аренды, а затем обратиться в "Барселону" - владельца полноценных прав на футболиста.

Сейчас Тодибо является игроком именно "орлов", арендное соглашение с которыми было подписано в прошлое трансферное окно на два года. Португальцы заплатили за услуги Жана-Клера 2 млн евро каталонскому клубу.

В этом сезоне на счету Тодибо ни одного матча в чемпионате, но два сыгранных поединка в Кубке страны и в Кубке Лиги. За "Барселону" француз выступал в 2019 году, проведя пять встреч. Transfermarkt оценивает футболиста в 14 млн евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) трансферы Барселона Лацио (Рим) Жан-Клер Тодибо
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Источник:
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