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Феерия голкипера гостей, но класс взял верх. Ювентус – Болонья 2:0. Видео голов и обзор матча
Рикошет и стандарт приносят победу туринцам
"Ювентус" принимал "Болонью" на своем стадионе в рамках 19-го тура Серии А. Первый гол в матче забил полузащитник туринцев Артур, пробив метров с 25-ти. Попасть мячу в ворота гостей помог рикошет. Удвоили преимущество подопечные Андреа Пирло после стандарта: Маккенни замкнул передачу Куадрадо от углового флажка. Достаточно оригинально отпраздновал американец. Также стоит отметить феерические сейвы от голкипера "Болоньи" Лукаша Скорупски.
Ювентус - Болонья 2:0
Голы: Артур 15, Маккени 71
Представляем Вам видеобзор матча:
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