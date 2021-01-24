Кальяри продлил контракт с Ди Франческо. Команда идет в зоне вылета

Официальный сайт ФК "Кальяри" сообщает, что клуб продлил контракт с главным тренером Эусебио Ди Франческо. 51-летний наставник подписал новое соглашение до 2023-го года.

"Я рад, что мою работу оценивают не только по результатам, но и исходя из картины в целом", – прокомментировал это событие итальянский специалист.

Напомним, Ди Франческо возглавил "Кальяри" летом прошлого года. Под руководством Эусебио клуб одержал 5 побед, 5 раз сыграл вничью и 12 раз потерпел поражение.

На данный момент "Кальяри" не может победить уже 12 игр подряд. После 19-ти туров команда находится в зоне вылета - на 18-м месте в турнирной таблице Серии А.