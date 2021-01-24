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Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии из-за местных нарушений прав человека
Португалец не захотел быть частью проблемы
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался от рекламного контракта на сумму 6 млн евро в год. Звезде предлагали стать лицом туризма в Саудовской Аравии.
Представители португальца не объясняют причины, однако по данным The Telegraph ими стали нарушения прав человека в этой стране. Эта ситуация навредит имиджу игрока, поэтому Роналду решил не заключать сделку.
Взамен власти Саудовской Аравии планирует привлечь к рекламной кампании, которая должна начаться уже в следующем месяце, другого обладателя Золотого Мяча - Лионеля Месси.
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