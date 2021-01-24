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Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии из-за местных нарушений прав человека

Италия
(2 голосов)

Португалец не захотел быть частью проблемы

Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии из-за местных нарушений прав человека
Новина українською

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался от рекламного контракта на сумму 6 млн евро в год. Звезде предлагали стать лицом туризма в Саудовской Аравии.

Представители португальца не объясняют причины, однако по данным The Telegraph ими стали нарушения прав человека в этой стране. Эта ситуация навредит имиджу игрока, поэтому Роналду решил не заключать сделку.

Взамен власти Саудовской Аравии планирует привлечь к рекламной кампании, которая должна начаться уже в следующем месяце, другого обладателя Золотого Мяча - Лионеля Месси.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
The Telegraph

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2021 в 22:01
За 6 млн. я би погодився.
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0
sergio07 (Запоріжжя)
24.01.2021 в 22:13
Ну от і "кормилец" на дещо погодився (
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