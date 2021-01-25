Флюгеры тенденций. Итоги 19-го тура Серии А

Беневенто - Торино 2:2

Рома - Специя 4:3

Удинезе - Интер 0:0

Милан - Аталанта 0:3

Фиорентина - Кротоне 2:1

Ювентус - Болонья 2:0

Эллас Верона - Наполи 3:1

Дженоа - Кальяри 1:0

Лацио - Сассуоло 2:1

Парма - Сампдория 0:2

19-й тур Серии А стал нарушителем тенденций, перечеркнул результаты предыдущих. Впервые за несколько лет "Милан" подходил к матчу против "Аталанты" фаворитом, тем не менее, как и 13 месяцев назад, был разгромлен. "Интер" сразу же после громкой победы в Дерби Италии был очень далёк от победы в Удине. "Ювентус" после провала в дерби довольно чётко победил. Разваленная ментально "Рома" выгрызла победу на характере. "Наполи" после 6:0 в 18-ом туре развалился ментально, "Фиорентина" после 0:6 победила. И лишь "Лацио", "Сампдория" и "Дженоа" продолжают путь. Наверх.

Ломбардия-2019

"Титул "зимнего чемпиона" не значит ничего. Сегодня мы всё сделали неправильно. Я был изолирован в первом тайме. Мне нужен кто-то, кто работает с мячом близко ко мне. Я чувствовал себя очень одиноким. Было тяжело против их прессинга. Нечасто Златан Ибрагимович выглядит так растерянно и признаёт собственную беспомощность. Тем значимее победа бергамцев. И без того значимая из-за того, что одержана над лидером лиги на его поле, после двух унылых ничьих против аутсайдеров. В который раз именно в самый нужный момент, в Топ-матче, они собрались и вернули непробиваемую мощь.

Стефано Пиоли отметил, что "Милану" всегда тяжело против "Аталанты". Вместе с этим матчем получается четыре ничьи и три поражения в последних семи. В том числе и незабываемый 0:5 в декабре 2019-го. Начали как раз хозяева мощно, могли забить. Но затем на поле была лишь одна команда. И в плане жёсткости, и в плане сыгранности, и в плане тактической подготовки. Вроде бы "Богиня" в первом тайме создала не так много, из центра штрафной больше угрожали "дьяволы". Златан имел убойный шанс ответить голом со "стандарта" на такой же Ромеро. Но это было бы жутко несправедливо.

Джан Пьеро Гасперини пожертвовал центром атаки, зато форварды Иличич и Сапата отлично работали на флангах, лишая "Милан" главных козырей - фланговых защитников. Дополнительный опорник Пессина намертво прихватил Кесси, в то время, как дополнительный опорник соперника Мейте потерялся на чужой позиции под форвардом (провальное кадровое решение Пиоли). Ну а привычный козырь - выдвижение одного из центральных защитников вперёд - стал решающим. Кристиан Ромеро создавал численное преимущество впереди, послал Дувана Сапату в голевую контратаку. Да ещё и забил первый гол в матче.

В этом Ломбардийском дерби будто встречались команды с разных планет в плане индивидуальной игры, тактики, характера, желания. Всего. Будто вернулся 2019-й год.

Ещё одна Ломбардия-2019

Матч "Интера" также опроверг самые последние тенденции и подтвердил постоянные. По выстрелам себе в ногу сразу же после особо удачных матчей "змеи" чемпионы. Отсюда и заголовок статьи на Gazzetta Dello Sport: "Та же музыка". "Будто "Интер" хочет избежать лидерства, предпочитая преследовать". Серия из 21-го матча с забитыми прервалась сразу же после большой победы в Дерби Италии, которую я сам называл "эпохальной". Против команды, не побеждавшей в восьми матчах подряд и отдавшей все силы против "Аталанты" в среду, именно "Интер" выглядел уставшим, апатичным, лишённым идей.

В первом тайме соперник даже был не прижат к воротам. Шансы возникли лишь после его грубейшей ошибки (Лаутаро не переиграл вратаря) и одного удара Бареллы издали. Во втором "Интер" уже владел мячом больше 60-ти процентов времени. Но тогда даже не создал ничего. Лишь десять ударов по воротам за матч, один - в своей традиционно лучшей четверти, третьей. Ашраф Хакими ужасно простреливал, форварды команды не забивали уже в четырёх матчах подряд. Удалённый за споры с арбитром Антонио Конте предпочёл говорить не о матче, а о круге в целом. О матче и вправду сказать нечего.

Все пути открыты

В "Роме" намечалась тенденция развала. Провалы в Римском дерби, в Кубке против "Специи" и техническое поражение в последнем запустили механизм саморазрушения. К матчу лиги против той же "Специи" команда подходила на пороге увольнения главного тренера, со ссорой Паулу Фонсеки с ведущими игроками, злостью последних из-за увольнения нескольких чиновников клуба, объявленных виновными за "технарь". Без всей атаки - Джеко, Педро и Мхитаряна. Всё настолько нервно, что спортивный директор клуба сидел на скамье запасных перед самим матчем. И не факт, что эта победа остановила взрыв.

В отчётном матче "Рома" увидела и немало позитива. Без атаки она забила четыре мяча, запасной форвард Майораль сегодня выглядит сильнее Джеко. Лоренцо Пеллегрини играл и боролся как настоящий капитан. Он и забил победный гол на 92-ой минуте. А важность этого гола доказывает бег Фонсеки к игрокам после него в стиле Жозе Моуриньо на "Олд Траффорд" в 2004-ом году. "Это был эмоциональный момент. Мы доказали, что вместе". С другой стороны, команда отыграла слабый первый тайм, во втором потеряла 3:1 на 90-ой минуте. В последних четырёх матчах она пропустила уже 12 мячей.

Куда пойдёт "Рома" после такой победы? К изгнанию Фонсеки? Изгнанию Джеко? Тотальному хаосу? Либо же к поднятию со дна, появлению веры в себя и стабилизации? Все пути открыты.

Чемпион в игре

Тенденции "Ювентуса" меняются каждую неделю. Год он начинал растоптанным и униженным. Десять дней тому пребывал без потерь в 2021-ом году в лиге и Кубке, после громкого успеха в Милане. Восемь дней тому чувствовал себя растоптанным, униженным, под приговором о потере Скудетто, три дня тому взял первый трофей в сезоне, добавив в стройности игры. Вчера он не желал вновь возвращаться в растоптанное состояние. И не вернулся. Уровень стройности игры, не самый высокий, но уже приемлемый, сохранился, как и в Суперкубке, детали были склонены в свою пользу. Что и принесло победу.

Андреа Пирло отметил 23 удара по воротам "Болоньи", хорошее использование пустоты позади высоко прессингующего соперника, интенсивность и баланс. Создал чемпион немало, Скорупски работал тяжело. Правда, не в позиционной игре, а в контратаках. Правда, часто не доминировал, владение мячом чуть не проиграл. В начале второго тайма его выручил Щесны. Забил с рикошета и углового. Зато вновь справился без Криштиану Роналду, вновь малозаметного, не пропустил во втором матче подряд. Джорджо Кьеллини выдержал четвёртый подряд. Забила наиболее критикуемая линия - центр поля.

Из этого матча есть что извлечь на будущее. Победа в этом матче уменьшила отставание от лидера на семь очков с матчем в запасе. "Юве" в игре.

Флюгер тенденций

Тенденции "Наполи" изменяются чуть ли не в каждом тайме. Хотя общие ощущения остаются. Тактически и ментально команда не готова к свершениям. Шесть раз она забивала 4-6 мячей за матч, пять раз из них в следующем не побеждала вовсе. В последних десяти матчах во всех турнирах она добыла всего четыре победы, из них две натужные. В последних шести лиги и Кубка забивала первой, но в пяти из них затем счёт стал 1:1. Тенденции ясны. В Вероне она забила на девятой секунде, затем технично удерживала и должна была забивать ещё, а после получаса вдруг заснула. Беспробудно.

Дженнаро Гаттузо всё видит, постоянно говоря о развалах после первого же пропущенного и недостатке характера. Сегодня ещё и заявил: "Невозможно просто пойти в супермаркет и купить настрой за десять миллионов. Я не могу делать всё". Он очень хвалит первый тайм команды, но признаёт полный провал во втором. Признаёт, что был затянут в нужный "Вероне" физический бой. Он уже кажется отчаявшимся. "Верона" переломила ход игры слишком легко. Фараони и Лазович слишком легко разрывали фланги, опорник Барак и даже защитник Димарко слишком легко были оставлены перед вратарём.

"Коллапс, брошен на мат, тяжёлый психологический удар, полная растерянность, отчаяние", - таковы оценки неаполитанских СМИ. А на форумах припрятанный после "Фиорентины" хэштег #Gattusoout триумфально вернулся.

Скала тенденций

У "Лацио" как раз чёткая тенденция сохранилась. Он побеждает при неяркой игре. Неудачно отыграл в начале матча против "Сассуоло", в целом создал очень мало, позволил темпу упасть во втором тайме. Симоне Индзаги и до, и после матча много говорил о сложном сопернике. Об усталости его команды после Кубка, об отсутствии Луиса Альберто и Луиса Фелипе, об игре Чиро Иммобиле (после гола в отчётном матче лишь он в лигах Топ-5 уже забивал в 11-ти матчах с ноября) и Фелипе Кайседо на обезболивающих. Вместе с тем, и о самоотверженности игроков, о преодолении всех препятствий.

Эта победа в жёсткой борьбе - признак здоровья и мощи команды на уровне предыдущего сезона. "Орлы" перебороли соперника, у которого в основное время не выиграли ни одного матча из предыдущих четырёх, остановили всегда грозную атаку на пяти ударах по воротам, ответив 20-ю. А это уже немало значит. Как и серия из пяти побед подряд в лиге и Кубке. Они всего в трёх очках от третьего места.

Другие

В предыдущих шести матчах у "Вероны" было полное равенство по победам, ничьим и поражениям. Она застряла в середняках. Вовремя пришёл на выручку гранд. Из команд Топ-7 "скалигеры" уступили лишь "Интеру", переиграли "Лацио" и "Аталанту". Но именно победу над "Наполи" Иван Юрич назвал лучшим матчей своей команды в сезоне. "Мы сделали всё, что могли и не позволяли им играть хорошо". Хозяева, не любящие владение мячом, почти не уступили команде, обожающей его, команду с 19-ю ударами по воротам в среднем за матч остановили на 12-ти, а счёт по ударам в створ и вовсе 7:2. Сильно.

"Сампдория" также специалист по грандам, но падает против аутсайдеров. Вчера не упала. Она выдержала натиск в первом тайме, между её голами спасали вратарь (трижды), защитник на линии ворот, перекладина. А во втором тайме удалось "засушить". Все стадии становления сильной команды. "В последнее время мы были нестабильны, поэтому я пытался достучаться до игроков, требуя начало удачной серии. Мы допустили несколько дурацких ошибок в первом тайме, и я поговорю с игроками, поскольку это недостаточно хорошо. Мы не можем повторять такое". Клаудио Раньери не почивает на лаврах.

"Дория" с первым "сухим" матчем в последних 15-ти, тремя победами в последних четырёх и уже лишь в четырёх очках позади "Сассуоло", у которого одна победа в последних пяти. Роберто Де Дзерби давно кричит о кризисе своей команды, она потеряла скорость. Как он заявил, "Лацио" затянул его в жёсткую борьбу, в дуэли, заставив страдать. Он доволен первым кругом в целом, но очень беспокоится из-за последних матчей. Не случайно. Его команда потеряла весь свой шарм и уже не пугает.

"Беневенто" свой шанс включиться в борьбу с "Сассуоло" упустил. Он умудрился потерять 2:1 в добавленное время в контратаке "Торино", потерять 2:0 в целом. Не то что в том матче кто-либо наиграл на победу, но ведь она была почти достигнута.

Среди команд, стоящих ниже 11-го места, следует отметить "Удинезе", весьма чётко остановивший и "Аталанту" в среду, и "Интер" в воскресенье. Он также отличается против грандов. Хотя и уже с девятью матчами без побед подряд. "Фиорентина" одержала непростую, но солидную победу над "Кротоне" с двумя красивыми голами. Очень важно после 0:6 в Неаполе. "Дженоа" набрала уже 11 очков в шести матчах с Давиде Баллардини, причём он сам не понимает как. Над "Кальяри" - благодаря раннему голу и сейвам вратаря. Да и такое возвращение "Торо" в первом матче с Давиде Николой следует отметить.

В отличие от них, "Кальяри", "Парма" и "Кротоне" упустили шансы. Довольно-таки многочисленные. Они могли вытащить из своих матчей больше, но не сумели. Потому и в зоне вылета. Сарды уже с шестью поражениями подряд. Удивительно, что их тренер Эусебио Ди Франческо удержался и даже подписывает новый контракт. "Парма" с одним очком в восьми последних матчах и с новым тренером уже три недели. "Кротоне" дома играет, но в гостях набрал лишь два очка за круг. Джованни Строппа давно на пороге отставки.

Лучший игрок тура - Кристиан Ромеро ("Аталанта"). Гол и ассист защитника

Прорыв тура - "Рома". Разрыв сердца и лишь потом прорыв

Разочарование тура - Миланские команды. Подпускают "Ювентус"

Лучший вратарь тура - Маттиа Перин ("Дженоа"). Принёс важнейшую победу в битве аутсайдеров

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Побил Пиоли

Турнирная таблица