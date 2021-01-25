Лацио - Сассуоло 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лацио - Сассуоло, которые встречались в 19-м туре итальянской Серии А. Гости открыли счет уже на шестой минуте, на что хозяева ответили классным ударом Милинковича-Савича после подачи углового. А три очка для Лацио заработал Чиро Иммобиле, который вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата - у форварда 13 забитых мячей, что на два меньше чем в Роналду. Для римлян это четвертая победа подряд, но они по-прежнему на седьмом месте.

Серия А. 19-й тур

Лацио - Сассуоло 2:1

Голы: Милинкович-Савич 25 Иммобиле 71 - Капуто 6