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Наполи забил гол на 9-й секунде, но проиграл Вероне. ВИДЕО обзор матча
Смотреть видео обзор матча Верона - Наполи, чемпионат Италии, 24 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Верона, которые встречались в 19-м туре итальянской Серии А. Мексиканец Ирвинг Лосано забил уже на девятой секунде игры, обновив таким образом рекорд клуба. Но для победы этого не хватило. Верона забила в ответ трижды и обошла Наполи в турнирной таблице.
Итальянская Серия А. 19-й тур
Верона - Наполи 3:1
Голы: Димарко 34 Барак 62, Дзакканьи 79 - Лосано 1
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alex69 (Париж)
25.01.2021 в 14:56
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