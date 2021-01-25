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Наполи забил гол на 9-й секунде, но проиграл Вероне. ВИДЕО обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Верона - Наполи, чемпионат Италии, 24 января 2021

Наполи забил гол на 9-й секунде, но проиграл Вероне. ВИДЕО обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Верона, которые встречались в 19-м туре итальянской Серии А. Мексиканец Ирвинг Лосано забил уже на девятой секунде игры, обновив таким образом рекорд клуба. Но для победы этого не хватило. Верона забила в ответ трижды и обошла Наполи в турнирной таблице.

Итальянская Серия А. 19-й тур
Верона - Наполи 3:1
Голы: Димарко 34 Барак 62, Дзакканьи 79 - Лосано 1

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В статье: Наполи (Неаполь) Эллас Верона Ирвинг Лосано
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Комментарии (1)
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alex69 (Париж)
25.01.2021 в 14:56
Верона - Наполи 3:1 ( исправьте)!
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