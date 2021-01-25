Наполи забил гол на 9-й секунде, но проиграл Вероне. ВИДЕО обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Верона, которые встречались в 19-м туре итальянской Серии А. Мексиканец Ирвинг Лосано забил уже на девятой секунде игры, обновив таким образом рекорд клуба. Но для победы этого не хватило. Верона забила в ответ трижды и обошла Наполи в турнирной таблице.

Итальянская Серия А. 19-й тур

Верона - Наполи 3:1

Голы: Димарко 34 Барак 62, Дзакканьи 79 - Лосано 1