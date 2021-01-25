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Ювентус и Марсель могут обменяться игроками

Италия
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Туринцы хотят подписать 18-летнего полузащитника

Ювентус и Марсель могут обменяться игроками
Новина українською

"Ювентус" и "Милан" в ближайшее время могут произвести обмен футболистами, пишет Sky Sport Italia.

По данным источника, в туринский клуб может перейти 20-летний полузащитник Марлен Аке, а в миланскую команду отправится 18-летний хавбек молодежки "Ювентуса" Франко Тонья.

Ранее "Марсель" приобрел Поля Лиролу и Аркадиуша Милика.

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В статье: Ювентус (Турин) Марсель (Франция) Марсель Марле Аке Франко Тонья
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