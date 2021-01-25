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СМИ: Наполи не планирует увольнять Гаттузо
Несмотря на последние поражения
На прошедших выходных "Наполи" неожиданно проиграл "Вероне", продлив серию поражений до двух матчей. В СМИ стали всплывать новости о недовольстве со стороны руководства.
Однако наставнику не стоит волноваться. По данным Sky Sport Italia, клуб продолжает верить в Гаттузо и оставит его на должности тренера.
Временно были отложены переговоры о новом контракте, но отношения между сторонами не ухудшились. Напомним, что за год в клубе Гаттузо смог привести "Наполи" к победе в кубке Италии.
В ближайшей игре неаполитанский клуб сыграет против "Специи".
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