  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: Наполи не планирует увольнять Гаттузо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Наполи не планирует увольнять Гаттузо

Италия
(1 голосов)

Несмотря на последние поражения

СМИ: Наполи не планирует увольнять Гаттузо
UA-Футбол
Новина українською

На прошедших выходных "Наполи" неожиданно проиграл "Вероне", продлив серию поражений до двух матчей. В СМИ стали всплывать новости о недовольстве со стороны руководства.

Читайте такжеСерия А. Все не так плохо для Ювентуса, Наполи не вышел из Суперкубка

Однако наставнику не стоит волноваться. По данным Sky Sport Italia, клуб продолжает верить в Гаттузо и оставит его на должности тренера.

Временно были отложены переговоры о новом контракте, но отношения между сторонами не ухудшились. Напомним, что за год в клубе Гаттузо смог привести "Наполи" к победе в кубке Италии.

В ближайшей игре неаполитанский клуб сыграет против "Специи".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...