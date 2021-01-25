СМИ: Наполи не планирует увольнять Гаттузо

На прошедших выходных "Наполи" неожиданно проиграл "Вероне", продлив серию поражений до двух матчей. В СМИ стали всплывать новости о недовольстве со стороны руководства.

Однако наставнику не стоит волноваться. По данным Sky Sport Italia, клуб продолжает верить в Гаттузо и оставит его на должности тренера.

Временно были отложены переговоры о новом контракте, но отношения между сторонами не ухудшились. Напомним, что за год в клубе Гаттузо смог привести "Наполи" к победе в кубке Италии.

В ближайшей игре неаполитанский клуб сыграет против "Специи".