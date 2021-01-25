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Пока предложений нет. Капитан Ромы запросил трансфер из-за конфликта с Фонсекой

Италия
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Правда и у самого португальца есть проблемы

Пока предложений нет. Капитан Ромы запросил трансфер из-за конфликта с Фонсекой
UA-Футбол
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Капитан "Ромы" Эдин Джеко запросил зимний трансфер. Об этом передает Gazzetta dello Sport.

Как мы сообщали ранее, у него конфликт с Паулу Фонсекой. Он хочет сменить команду зимой. Однако, как сообщает источник, "Рома" на данный момент не получала предложений.

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В текущем сезоне Джеко забил восемь голов в 20-ти играх.

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В статье: Эдин Джеко Рома (Рим) Паулу Фонсека
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