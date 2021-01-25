Конте: Интер должен играть против Милана гораздо решительнее

Наставник "Интера" Антонио Конте дал свой комментарий накануне кубковой игры против "Милана".

"Наша цель пройти в следующий раунд, мы уважаем каждый турнир. В последнем дерби мы пропустили дважды и теперь нам играть гораздо решительнее.

"Интер" понимает важность. Нужно запомнить, что "Милан" это не только Ибрагимович", - заявил Конте.

Завтрашний матч начнется в 21:45.