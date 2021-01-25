Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте: Интер должен играть против Милана гораздо решительнее
Настрой серьезный
Наставник "Интера" Антонио Конте дал свой комментарий накануне кубковой игры против "Милана".
"Наша цель пройти в следующий раунд, мы уважаем каждый турнир. В последнем дерби мы пропустили дважды и теперь нам играть гораздо решительнее.
"Интер" понимает важность. Нужно запомнить, что "Милан" это не только Ибрагимович", - заявил Конте.
Завтрашний матч начнется в 21:45.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рома предложила за Яремчука конкретную сумму - Гент отказал
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- The Telegraph: сегодня Челси уволит Фрэнка Лэмпарда – синих возглавит немец
- Гомес выбрал Севилью, Тухель заменил в Челси Лэмпарда. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...