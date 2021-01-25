Легенда YouTube Мастур забил первый гол в профессиональной карьере

Хашим Мастур, который 8-9 лет назад разрывал интернет и считался едва ли не главным талантом поколения, наконец-то забил первый гол в профессиональной карьере.

Случилось это событие в матче 20-го тура Серии С, в котором его "Карпи" гостил у "Самбенедеттезе". Мастур открыл счет на 10-й минуте, на что разъяренные хозяева ответили пятью голами - 5:1.

Ранее 22-летний марокканец числился, но не играл в "Милане" и "Малаге", провел десяток матчей за голландский "Зволле", греческую "Ламию", а последний год играл в клубе Серии Б "Реджине", которая две недели назад и отдала его в аренду в третий дивизион.

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