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Легенда YouTube Мастур забил первый гол в профессиональной карьере
А ему уже 22
Хашим Мастур, который 8-9 лет назад разрывал интернет и считался едва ли не главным талантом поколения, наконец-то забил первый гол в профессиональной карьере.
Случилось это событие в матче 20-го тура Серии С, в котором его "Карпи" гостил у "Самбенедеттезе". Мастур открыл счет на 10-й минуте, на что разъяренные хозяева ответили пятью голами - 5:1.
Ранее 22-летний марокканец числился, но не играл в "Милане" и "Малаге", провел десяток матчей за голландский "Зволле", греческую "Ламию", а последний год играл в клубе Серии Б "Реджине", которая две недели назад и отдала его в аренду в третий дивизион.
На видео с 0:30
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