Аталанта – Лацио. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Италии

Журналисты UA-Футбол прокомментируют четвертьфинальный поединок Кубка Италии между "Аталантой" из Бергамо и римским "Лацио".

"Королева провинциалов" не заметила "Милан", лидера первенства, а теперь встретится с орлами в Кубке страны. Выйдет ли на поле Руслан Малиновский? Продолжит ли Гасперини подчеркивать свое мастерство? Или же Индзаги будет готов к битве с бандой Джан Пьеро? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 января – в 18:40 по киевскому времени.