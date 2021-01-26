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Аталанта – Лацио. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Италии

Италия
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Аталанта – Лацио. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Италии
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют четвертьфинальный поединок Кубка Италии между "Аталантой" из Бергамо и римским "Лацио".

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"Королева провинциалов" не заметила "Милан", лидера первенства, а теперь встретится с орлами в Кубке страны. Выйдет ли на поле Руслан Малиновский? Продолжит ли Гасперини подчеркивать свое мастерство? Или же Индзаги будет готов к битве с бандой Джан Пьеро? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 января – в 18:40 по киевскому времени.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Кубок Италии Лацио (Рим) Симоне Индзаги Трансляция Аудио онлайн стрим
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