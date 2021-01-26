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Аталанта – Лацио. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Италии
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют четвертьфинальный поединок Кубка Италии между "Аталантой" из Бергамо и римским "Лацио".
"Королева провинциалов" не заметила "Милан", лидера первенства, а теперь встретится с орлами в Кубке страны. Выйдет ли на поле Руслан Малиновский? Продолжит ли Гасперини подчеркивать свое мастерство? Или же Индзаги будет готов к битве с бандой Джан Пьеро? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 января – в 18:40 по киевскому времени.
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