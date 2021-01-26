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Конте может получить два матча дисквалификации

Италия
(1 голосов)

Наставник очень бурно реагировал на решения судьи

Конте может получить два матча дисквалификации
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте получил наказание за споры с арбитром в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (0:0), пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

51-летний Конте был удален с тренерской скамейки на 91-й минуте встречи против "Удинезе" за пререкания с судьей, однако итальянский специалист продолжил ругаться с арбитрами и в подтрибунном помещении, за что и получил штраф в 20 тысяч евро и два матча дисквалификации.

"Интер" с 41 баллом занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
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