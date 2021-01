А Барселона? Интер близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом

"Интер" в ближайшее время может продлить контракт с Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает ряд итальянских СМИ.

Текущая сделка истекает в 2023-м году, а новый контракт будет рассчитан до 2024-го или 2025-го. Клаусула аргентинца так и будет равна 111 миллионам для всех клубов, кроме "Ювентуса". "Зебрам" для подписания Лаутаро нужно будет заплатить 150 миллионов.

Meet ongoing between Lautaro #Martinez’s agent and #Inter to reach an agreement about contract’s extension until 2025. #transfers https://t.co/AwyQBbfEIG