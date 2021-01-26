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А Барселона? Интер близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом
Аргентинец нужен Конте
"Интер" в ближайшее время может продлить контракт с Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает ряд итальянских СМИ.
Текущая сделка истекает в 2023-м году, а новый контракт будет рассчитан до 2024-го или 2025-го. Клаусула аргентинца так и будет равна 111 миллионам для всех клубов, кроме "Ювентуса". "Зебрам" для подписания Лаутаро нужно будет заплатить 150 миллионов.
Meet ongoing between Lautaro #Martinez’s agent and #Inter to reach an agreement about contract’s extension until 2025. #transfers https://t.co/AwyQBbfEIG— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 26, 2021
В текущем сезоне Мартинес забил девять голов в 17-ти играх.
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