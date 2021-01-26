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А Барселона? Интер близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом

Италия
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Аргентинец нужен Конте

А Барселона? Интер близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом
UA-Футбол
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"Интер" в ближайшее время может продлить контракт с Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает ряд итальянских СМИ.

Текущая сделка истекает в 2023-м году, а новый контракт будет рассчитан до 2024-го или 2025-го. Клаусула аргентинца так и будет равна 111 миллионам для всех клубов, кроме "Ювентуса". "Зебрам" для подписания Лаутаро нужно будет заплатить 150 миллионов.

В текущем сезоне Мартинес забил девять голов в 17-ти играх.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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