Битва гигантов. Лукаку и Ибрагимович потолкались во время матча кубка Италии

В четвертьфинальном матче кубка Италии "Милан" играет против "Интера". В легендарном дерби всегда бушуют эмоции.

Перед перерывом повздорили между собой лидеры команды - Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку. Бельгиец первый начал потасовку.

Lukaku and Ibrahimovic are choosing to cuss other out in English so you know it's real... pic.twitter.com/XwNTWUgHOE