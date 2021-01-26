Италия
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Битва гигантов. Лукаку и Ибрагимович потолкались во время матча кубка Италии
Каждому по желтой
В четвертьфинальном матче кубка Италии "Милан" играет против "Интера". В легендарном дерби всегда бушуют эмоции.
Перед перерывом повздорили между собой лидеры команды - Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку. Бельгиец первый начал потасовку.
Lukaku and Ibrahimovic are choosing to cuss other out in English so you know it's real... pic.twitter.com/XwNTWUgHOE— Carl Anka (@Ankaman616) January 26, 2021
Отметим, что в первой половине единственный гол забил именно Ибрагимович.
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Wreck (Киев)
26.01.2021 в 23:35
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