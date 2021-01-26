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Битва гигантов. Лукаку и Ибрагимович потолкались во время матча кубка Италии

Италия
(1 голосов)

Каждому по желтой

Битва гигантов. Лукаку и Ибрагимович потолкались во время матча кубка Италии
UA-Футбол
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В четвертьфинальном матче кубка Италии "Милан" играет против "Интера". В легендарном дерби всегда бушуют эмоции.

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Перед перерывом повздорили между собой лидеры команды - Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку. Бельгиец первый начал потасовку.

Отметим, что в первой половине единственный гол забил именно Ибрагимович.

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В статье: Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Интер (Милан) Милан
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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
26.01.2021 в 23:35
Поцеловал лоб)
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