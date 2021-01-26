Кубок Италии. Интер - Милан 2:1. Златан проиграл бой быков и нервов

Кубок Италии. 1/4 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 2:1

Голы: Лукаку 71 (пен.), Эриксен 90+7 - Ибрагимович 31

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Коларов (Янг 90+2), Дармиан (Хакими 46), Брозович (Эриксен 88), Видаль, Перишич (Лаутаро Мартинес 67), Барелла, Лукаку, Алексис Санчес

"Милан": Татарушану, Далот, Кьер (Томори 19), Романьоли, Эрнандес, Кесси, Мейте, Салемакерс (Кастильехо 85), Диас (Ребич 60), Леау (Крунич 85), Ибрагимович

Предупреждения: Лукаку 45, Брозович 52, Хакими 90+10 - Кьер 17, Ибрагимович 45, Ребич 65, Кесси 90+9

Удаление: Ибрагимович 58 (вторая желтая)

Главный арбитр: Паоло Валери

Будто сговорившись, Давиде Калабрия и Милан Шкриньяр прямо перед началом матча заявили: "Дерби - всегда дерби". Оба тренера также несколько раз уверяли в максимальном настрое. В чем были сомнения. Из-за неудач в 19-ом туре лиги, приведших к депрессии даже Златана Ибрагимовича и сопровождаемых слишком жесткой критикой. Почему такой? Из-за невиданной за последние девять лет борьбы обеих за Скудетто и опережения "Ювентуса" требования возросли. С другой стороны, после такого нужно было не допустить скатывания вниз через Кубок. И в итоге обе поначалу слишком осторожничали.

На дерби этот матч стал похож в концовке первого тайма. Тогда Златан и Лукаку резво пободались и чуть не подрались. Арбитр Паоло Валери, поначалу добавивший две минуты к основному времени, в итоге даже свистнул на перерыв после одной. До этого же на поле шла вязкая борьба без особых эмоций. "Милан" начал получше, Леау чуть не попал метров с 20-ти, а Златан - плечом метров с шести. В целом "Интер" доминировал и выглядел собраннее. Лукаку развернул защитника и пробил низом (Татарушану отлично вытащил ногой), удар головой Алексиса Санчеса выбили с линии ворот защитники.

А, ну еще и гол был достоин дерби и любого другого Топ-матча. При розыгрыше штрафного и серии отскоков мяч в итоге оказался у Ибры в правой части штрафной. И уже тогда стало ясно, что будет гол. Швед, сделавший дубль в предыдущем, победном для "Милана" дерби, хладнокровно выждал, прицелился - и ювелирно послал мяч между ногами Коларова в дальнюю стойку. Оттуда шар срикошетил в сетку.

Второй тайм Алексис Санчес начал откликом на прострел только-только вышедшего на замену Хакими. Татарушану вытащил. Правда, "Милану" удалось быстро успокоиться. Всем, кроме Ибрагимовича. Он выполнил подкат сзади в центре поля, срывая контратаку, легкий контакт с ногой Коларова состоялся, и вторая желтая карточка была показана. К этому моменту рубилово уже шло вовсю. Срубил и Леау Бареллу. В своей штрафной. Точнее, также лишь легко задел. Но этого хватило для 1:1. Кстати, на 67-ой минуте "Интер" перешел на схему 4-3-1-2, что для Антонио Конте немыслимо. Помогло.

Пришлось отбиваться "дьяволам" и далее. Удары по их воротам участились. Однако в плане качества оставались вопросы. Либо неточно, либо прямо в руки Татарушану. Даже удар вышедшего на него в сопровождении защитника Лаутаро был отбит. Как и удар Лукаку с пяти метров (суперсейв). И все же своего "Интер" добился. Новый главный арбитр Даниэле Киффи добавил к основному времени десять минут из-за затянувшейся замены травмировавшегося Валери, и на седьмой вышедший на замену Эриксен будто рукой забросил штрафной удар в сетку.

В анонсе матча я прогнозировал постепенный вход команд в дерби, а также победу "Интера" со счетом 2:1 в дополнительное время благодаря скамье запасных. В итоге он победил в добавленное именно благодаря запасному Эриксену. Хотя на самом деле он победил и взял реванш за поражение с таким же счетом в лиге прежде всего благодаря лидеру соперника. В стычке с Лукаку казалось, что именно бельгиец потерял самообладание, а швед оставался хладнокровен. Но в итоге в решающий момент потерял самообладание именно Ибра. Он подвел команду.