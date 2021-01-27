ВИДЕО, как Кристиан Эриксен на 90+7-й вырвал для Интера победу в дерби с Миланом

Существует стереотип, что национальные Кубки отживают свое, ведь в перенасыщенном графике командам трудно найти мотивацию и оптимальный состав. Впрочем, нынешние провалы Реала, Атлетико, Баварии, Ромы вернули интерес к этим турнирам, а матч Интер - Милан в четвертьфинале Кубка Италии и вовсе стал украшением сезона. О деталях всей игры - как забивал Златан, как он конфликтовал с Лукаку - читайте здесь >>. В этой новости мы покажем, как Кристиан Эриксен решил судьбу поединка уже в компенсированное арбитром время. Все шло до овертайма, однако на 90 + 7-й Интер получил право на штрафной. И датчанин, который до этого не мог найти общий язык с Антонио Конте, исполнил его идеально, тем самым обеспечив нерадзури место в полуфинале Кубка!