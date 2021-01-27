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Пиоли - об удалении форварда: Златан мог бы и притормозить

Италия
(1 голосов)

Наставник "красно-черных" высказался о конфликте

Пиоли - об удалении форварда: Златан мог бы и притормозить
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал о ситуации форварда Златана Ибрагимовича с нападающим "Интера" Ромела Лукаку во время матча 1/4 финала Кубка Италии (1:2).

"Конфликт оказал влияние, так как первая жёлтая карточка Ибрагимовича привела ко второй. Они двое взрослых, они что-то сказали друг другу, я не знаю что. Бывает, надо ждать. Вторая жёлтая карточка была вызвана его желанием помочь команде. Он мог бы притормозить. но такое случается", - цитирут слова тренера Football Italia.

Напомним, что в конце первого тайма защитник "Милана" Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Златан Ибрагимович присоединился к спору. Отмечается, что швед сказал Лукаку: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел". На это Лукаку ответил: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын". Судья показал футболистам по желтой карточке. Во втором тайме швед получил второй горчичник и был удален с поля.




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Стефано Пиоли Интер (Милан) Милан (Италия)                            

                                                

                        

                            

                                
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Источник:

                                    Football Italia                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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                    skopa (Харьков)                

                
27.01.2021 в 09:33

            

            

				
Не иначе, оба с микрофонами играли...                

                            

                

                                            
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