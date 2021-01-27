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Пиоли - об удалении форварда: Златан мог бы и притормозить
Наставник "красно-черных" высказался о конфликте
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал о ситуации форварда Златана Ибрагимовича с нападающим "Интера" Ромела Лукаку во время матча 1/4 финала Кубка Италии (1:2).
"Конфликт оказал влияние, так как первая жёлтая карточка Ибрагимовича привела ко второй. Они двое взрослых, они что-то сказали друг другу, я не знаю что. Бывает, надо ждать. Вторая жёлтая карточка была вызвана его желанием помочь команде. Он мог бы притормозить. но такое случается", - цитирут слова тренера Football Italia.
Напомним, что в конце первого тайма защитник "Милана" Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Златан Ибрагимович присоединился к спору. Отмечается, что швед сказал Лукаку: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел". На это Лукаку ответил: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын". Судья показал футболистам по желтой карточке. Во втором тайме швед получил второй горчичник и был удален с поля.
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