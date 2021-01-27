Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?

Вчера, 26 января, "Милан" уступил "Интеру" в рамках четвертьфинала Кубка Италии (1:2). В ключевых эпизодах матча принял участие форвард "Милана" Златан Ибрагимович. Под занавес первого тайма шведский нападающий сцепился с лидером "нерадзурри" Ромелу Лукаку после того, как бельгиец оказался на газоне из-за единоборства с защитником "россонери" Алессио Романьоли. По информации итальянских СМИ, Златан и Ромелу наговорили друг другу примерно следующее:

"Иди делай свое вуду-дерьмо, маленький осел, можешь позвонить своей маме", – выпалил Ибра.

"Хочешь поговорить о моей маме? Пойдем внутри, сукин сын, я трахну тебя и твою жену", – ответил Лукаку.

Lukaku and Ibrahimovic are choosing to cuss other out in English so you know it's real... pic.twitter.com/XwNTWUgHOE — Carl Anka (@Ankaman616) January 26, 2021

Златан не доиграл матч. За эпизод оба форварда получили по "горчичнику", но швед этим не ограничился и срубил Коларова во втором тайме в центре поля, за что был удален. Добавим, что "осел" – это отсылка к тому, как фанаты "МЮ" называли Лукаку за плохие выступления, а "вуду" – к истории с уходом форварда из "Эвертона".