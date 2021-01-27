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Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?
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Вчера, 26 января, "Милан" уступил "Интеру" в рамках четвертьфинала Кубка Италии (1:2). В ключевых эпизодах матча принял участие форвард "Милана" Златан Ибрагимович. Под занавес первого тайма шведский нападающий сцепился с лидером "нерадзурри" Ромелу Лукаку после того, как бельгиец оказался на газоне из-за единоборства с защитником "россонери" Алессио Романьоли. По информации итальянских СМИ, Златан и Ромелу наговорили друг другу примерно следующее:
"Иди делай свое вуду-дерьмо, маленький осел, можешь позвонить своей маме", – выпалил Ибра.
"Хочешь поговорить о моей маме? Пойдем внутри, сукин сын, я трахну тебя и твою жену", – ответил Лукаку.
⚽ Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia#calcio #InterMilan #CoppaItalia pic.twitter.com/po2EnarQ5f— RaiSport (@RaiSport) January 26, 2021
Lukaku and Ibrahimovic are choosing to cuss other out in English so you know it's real... pic.twitter.com/XwNTWUgHOE— Carl Anka (@Ankaman616) January 26, 2021
Златан не доиграл матч. За эпизод оба форварда получили по "горчичнику", но швед этим не ограничился и срубил Коларова во втором тайме в центре поля, за что был удален. Добавим, что "осел" – это отсылка к тому, как фанаты "МЮ" называли Лукаку за плохие выступления, а "вуду" – к истории с уходом форварда из "Эвертона".
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