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Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?

Италия
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Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?
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Вчера, 26 января, "Милан" уступил "Интеру" в рамках четвертьфинала Кубка Италии (1:2). В ключевых эпизодах матча принял участие форвард "Милана" Златан Ибрагимович. Под занавес первого тайма шведский нападающий сцепился с лидером "нерадзурри" Ромелу Лукаку после того, как бельгиец оказался на газоне из-за единоборства с защитником "россонери" Алессио Романьоли. По информации итальянских СМИ, Златан и Ромелу наговорили друг другу примерно следующее:

"Иди делай свое вуду-дерьмо, маленький осел, можешь позвонить своей маме", – выпалил Ибра.

"Хочешь поговорить о моей маме? Пойдем внутри, сукин сын, я трахну тебя и твою жену", – ответил Лукаку.

Златан не доиграл матч. За эпизод оба форварда получили по "горчичнику", но швед этим не ограничился и срубил Коларова во втором тайме в центре поля, за что был удален. Добавим, что "осел" – это отсылка к тому, как фанаты "МЮ" называли Лукаку за плохие выступления, а "вуду" – к истории с уходом форварда из "Эвертона".

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В статье: Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Интер (Милан) Кубок Италии Милан
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Источник:
Goal.com

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