Антонио Конте заявил, что Эриксен не покинет клуб зимой

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после победы над "Миланом" в 1/4 финала Кубка Италии (1:2), отметил, что полузащитник Кристиан Эриксен зимой не покинет клуб.

"Я уже месяц говорю одно и то же: у "Интера" есть состав. Никто не придет, никто не уйдет. Я повторяю это, но мне, кажется, никто не верит.

Мы работает с Эриксеном на тактическом уровне, мы хотим найти альтернативу Брозовичу, потому что больше таких игроков у нас в команде нет. Кристиан - очень умный парень. У него есть мастерство, он является частью нашего проекта. Я счастлив, что он забил. Мне очень хотелось, чтобы он пробил этот штрафной, ведь все мы знаем, как он умеет исполнять стандарты.

Он очень скромный, поэтому, я надеюсь, что этот гол встряхнет и он будет более уверенным. Он нравится всем нам, это хороший парень. Возможно, даже слишком хороший. Ему нужно быть более решительным", - сказал Конте.