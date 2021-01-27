  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Антонио Конте заявил, что Эриксен не покинет клуб зимой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антонио Конте заявил, что Эриксен не покинет клуб зимой

Италия
(1 голосов)

Он является частью его проекта

Антонио Конте заявил, что Эриксен не покинет клуб зимой
Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после победы над "Миланом" в 1/4 финала Кубка Италии (1:2), отметил, что полузащитник Кристиан Эриксен зимой не покинет клуб.

"Я уже месяц говорю одно и то же: у "Интера" есть состав. Никто не придет, никто не уйдет. Я повторяю это, но мне, кажется, никто не верит.

Мы работает с Эриксеном на тактическом уровне, мы хотим найти альтернативу Брозовичу, потому что больше таких игроков у нас в команде нет. Кристиан - очень умный парень. У него есть мастерство, он является частью нашего проекта. Я счастлив, что он забил. Мне очень хотелось, чтобы он пробил этот штрафной, ведь все мы знаем, как он умеет исполнять стандарты.

Он очень скромный, поэтому, я надеюсь, что этот гол встряхнет и он будет более уверенным. Он нравится всем нам, это хороший парень. Возможно, даже слишком хороший. Ему нужно быть более решительным", - сказал Конте.

Напомним, что именно 28-летний футболист принес победу команде в дерби. В самом конце матча вингер забил красивый мяч со штрафного и вывел свой клуб в полуфинал турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Антонио Конте Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...