Конте - о победе Интера: Это большой повод для радости, выбить Милан из 1/4 Кубка

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Миланом" в 1/4 финала Кубка Италии (2:1).

"Это был тяжелый матч. "Милан" - сильная команда и лидер чемпионата, так что выбить их в четвертьфинале - это повод для радости. У них очень качественные футболисты, но даже при разных составах у нас были шансы перевернуть игру. Я считаю, то до победного гола счет был несправедливым. Мы сразу взяли инициативу на себя. Их вратарь был игроком матча.

Однако сегодня нам нужно подумать над неприятной тенденцией - мы создаем много моментов, но недостаточно реализовываем их. Мы должны быть более решительными у ворот. Так не может продолжаться, иначе мы не будем выигрывать матчи, в которых заслуживаем победу", - сказал наставник "Интера".