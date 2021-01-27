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Конте - о победе Интера: Это большой повод для радости, выбить Милан из 1/4 Кубка
Менеджер "черно-синих" также отметил кто был игроком матча
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Миланом" в 1/4 финала Кубка Италии (2:1).
"Это был тяжелый матч. "Милан" - сильная команда и лидер чемпионата, так что выбить их в четвертьфинале - это повод для радости. У них очень качественные футболисты, но даже при разных составах у нас были шансы перевернуть игру. Я считаю, то до победного гола счет был несправедливым. Мы сразу взяли инициативу на себя. Их вратарь был игроком матча.
Однако сегодня нам нужно подумать над неприятной тенденцией - мы создаем много моментов, но недостаточно реализовываем их. Мы должны быть более решительными у ворот. Так не может продолжаться, иначе мы не будем выигрывать матчи, в которых заслуживаем победу", - сказал наставник "Интера".
Напомним, что в текущем сезоне Серии А "Интер" занимает 2-е место в турнирной таблице, в активе клуба 41 очко.
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