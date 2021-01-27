Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: нападающий Спартака Кокорин перешел в Фиорентину
Флоренция ярче Москвы
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин официально стал футболистом "Фиорентины". Вчера игрок прошел медицинский осмотр, а уже сегодня пресс-служба "фиалок" сообщила о трансфере. Кокорин будет выступать под 91-м номером.
Напомним, Александр перешел в "Спартак" летом 2020-го на правах свободного агента.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! ????????⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin è un nuovo giocatore della Fiorentina ????
I dettagli ???? https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola ???? #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard ???? pic.twitter.com/SCA3xE5OUD
29-летний исполнитель защищал цвета московского "Динамо", "Зенита" и "Сочи". Ранее Кокорин и тогда еще хавбек "Краснодара" Павел Мамаев обвинялись в побоях и хулиганстве из-за двух драк. Из колонии футболисты были досрочно освобождены.
Популярное сейчас
- Кириленко покидает Олимпик, Львов подписал Довгого. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Манчестер Сити возглавил гонку, Вест Хэм поднялся на четвертое место. Таблица АПЛ 2020/21
- С Олимпийским не договорились. Мариуполь два ближайших домашних матча проведет в Запорожье
- Гомес уже в Севилье, а семья Месси учит французский. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки