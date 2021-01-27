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Официально: нападающий Спартака Кокорин перешел в Фиорентину

Италия
(1 голосов)

Флоренция ярче Москвы

Официально: нападающий Спартака Кокорин перешел в Фиорентину
Новина українською

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин официально стал футболистом "Фиорентины". Вчера игрок прошел медицинский осмотр, а уже сегодня пресс-служба "фиалок" сообщила о трансфере. Кокорин будет выступать под 91-м номером.

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Напомним, Александр перешел в "Спартак" летом 2020-го на правах свободного агента.

29-летний исполнитель защищал цвета московского "Динамо", "Зенита" и "Сочи". Ранее Кокорин и тогда еще хавбек "Краснодара" Павел Мамаев обвинялись в побоях и хулиганстве из-за двух драк. Из колонии футболисты были досрочно освобождены.

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В статье: Александр Кокорин Спартак (Москва) Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
Fiorentina

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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
27.01.2021 в 11:49
Итого получается сколько "великих" расейских футболистов теперь в Европе играть будет? Четыре, если не ошибаюсь: Черышев сидит на банке в Валенсии, Головин греет банку в Монако, Миранчук запасной в Аталанте... Вот еще претендент на роль резервиста в Фиорентине нарисовался
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
27.01.2021 в 10:53
Бревно купили,только обидно что наших не покупают,а то подобие футболиста купили
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+3
-3
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ДВ (Одесса)
27.01.2021 в 11:04
боссы фиалок забыли спросить вашего мнения по поводу этого трансфера Техника у него есть , а бревно за место под солнцем в ДК борется
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-2


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