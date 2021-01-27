Официально: нападающий Спартака Кокорин перешел в Фиорентину

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин официально стал футболистом "Фиорентины". Вчера игрок прошел медицинский осмотр, а уже сегодня пресс-служба "фиалок" сообщила о трансфере. Кокорин будет выступать под 91-м номером.

Напомним, Александр перешел в "Спартак" летом 2020-го на правах свободного агента.

29-летний исполнитель защищал цвета московского "Динамо", "Зенита" и "Сочи". Ранее Кокорин и тогда еще хавбек "Краснодара" Павел Мамаев обвинялись в побоях и хулиганстве из-за двух драк. Из колонии футболисты были досрочно освобождены.