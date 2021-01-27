Антигерой футбольного дня. Златан Ибрагимович

Все же видели, как вчера Златан начудил в четвертьфинале Кубка Италии, правда?

Тамошняя федерация транслирует все матчи Кубка совершенно бесплатно в YouTube, так что это было легко. Ну а если у вас были серьезные дела вчера вечером, то вы наверняка увидели все на спортивных сайтах утром.

Что сказать? Это было его шоу - то самое, в котором Ибрагимович раскрылся с обеих своих сторон.

Златан открыл счет в матче, забив из максимально неудобного положения, находясь в окружении игроков "Интера". Но этот мяч не умерил его агрессию, а сделал ее еще более необузданной. В концовке первого тайма швед организовал стычку с Ромелу Лукаку. Что они наговорили друг другу теперь будут разбирать как футбольные власти, так и просто многочисленные умельцы читать по губам.

Впрочем, а что там разбирать? И так понятно, что комплиментов там не было. И даже если Златан помимо прочего сморозил что-то расистское - расист из него примерно, как из Лукашенко демократ. Человек играет в одной команде с Кессье, Мейте и Леау, а до этого вообще выступал во Франции. Это даже не смешно.

Причина этой стычки была куда более прозаичной. В курятнике может быть лишь один петух, и Златан с Ромелу зарубились за статус. В чемпионате у них по 12 голов, а их команды занимают два первые места в таблице. Как тут не выяснить, кто главный?

Ибрагимович явно намеревался задеть за живое менее опытного коллегу, но сам же и попался в расставленные сети. Возраст - только цифра, так же говорят психологи? Лукаку свой гнев сумел обуздать, а вот Златан не сдержался, по глупости срубил Коларова и пошел отдыхать, после чего "Милан" пропустил дважды и проиграл. Пожалуй, впервые после возвращения шведа из МЛС команда проиграла сугубо по его вине. До этого он выступал исключительно в роли спасителя. Впрочем, это было неизбежно.

Златан по своей натуре не положительный герой. Он даже не пытается им быть. Огромное эго шведа едва вмещается в приобретенный им лесной массив на 10 тысяч гектаров. Он выпячивает его в интервью, соцсетях, поступках на поле и за его пределами. При слабых спортивных результатах такая манера поведения сделала бы из Ибры посмешище на весь мир, но в том и фишка, что он еще и мегакрутой атлет. И это словно разделило мир надвое - одни Златана обожают, другие ненавидят, но самое главное - равнодушных нет.

А когда балансируешь на столь тонкой грани, всегда есть риск сорваться. Примеров этому полным-полно. Свое первое удаление в ЛЧ Златан заработал осенью 2005-го, когда Лукаку было 12 лет. Было это в матче "Ювентуса" против "Баварии", за которую еще играли Кан, Маккай, Лусио и Мехмет Шолль.

Случались и срывы другого характера. Однажды боссы "ПСЖ" вынудили шведа извиниться после того, как он заявил, мол, во Франции ему нравится все, кроме французов. Даже для жесткого местного юмора это был перебор.

Вчера не произошло ничего необычного - Ибра просто снова перегнул палку. Обычное дело для шведа, за которым давно закрепилась слава "самого плохого парня" мирового футбола. И не нужно его за это порицать. Футболу нужен свой Мориарти, без него сюжет будет слишком пресным.