  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ибрагимович - о стычке с Лукаку: Мы все игроки – кто-то лучше других
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ибрагимович - о стычке с Лукаку: Мы все игроки – кто-то лучше других

Италия
(1 голосов)

Златан прокомментировал ситуацию в своем стиле

Ибрагимович - о стычке с Лукаку: Мы все игроки – кто-то лучше других
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович выступил против расизма после матча 1/4 финала Кубка Италии с "Интером" (1:2).

"В мире Златана нет места для расизма. Мы все одной расы, мы все равны! Мы все игроки – кто-то лучше других", — написал Ибрагимович в своём "твиттере".

Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник "Милана" Алессио Романьоли сфолил на нападающем "Интера" Ромелу Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору, а вскоре был удален с поля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Интер (Милан) Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...