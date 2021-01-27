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Ибрагимович - о стычке с Лукаку: Мы все игроки – кто-то лучше других
Златан прокомментировал ситуацию в своем стиле
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович выступил против расизма после матча 1/4 финала Кубка Италии с "Интером" (1:2).
"В мире Златана нет места для расизма. Мы все одной расы, мы все равны! Мы все игроки – кто-то лучше других", — написал Ибрагимович в своём "твиттере".
Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник "Милана" Алессио Романьоли сфолил на нападающем "Интера" Ромелу Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору, а вскоре был удален с поля.
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