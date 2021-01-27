Кубок Италии. Аталанта - Лацио 3:2. Гол Малиновского и героизм десятерых

Кубок Италии. 1/4 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 3:2

Голы: Джимсити 7, Малиновский 37, Миранчук 57 - Мурики 17, Ачерби 34

Нереализованный пенальти: Д. Сапата 66 (вратарь)

"Аталанта": Голлини, Ромеро, Паломино, Джимсити, Мале (Кальдара 88), Пессина, Фройлер, Гозенс, Малиновский (Д. Сапата 60), Миранчук (Де Роон 60), Муриэль (Толой 63)

"Лацио": Рейна, Патрик (Пароло 46), Худт (Иммобиле 71), Ачерби, Фарес (Лаццари 46), Эскаланте (Корреа 62), Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Марушич, Мурики, А. Перейра (Лулич 81)

Предупреждения: Ромеро 11, Малиновский 16 - Патрик 22, Фарес 22, Эскаланте 57

Удаление: Паломино 54 (прямая красная)

Встречи "Аталанты" и "Лацио" - одни из наиболее интересных в Италии в последние 4.5 года. За это время мы видели 3:2, дважды 3:3, 4:3, два камбека с 0:2, один с 0:3. В лиге "Аталанта" выиграла четыре очных матча из последних пяти. Но финал Кубка-2019 она проиграла, за что желала отомстить. Да и в целом, как заявил Луис Муриэль, очень желает не оставить лучшие годы в истории без трофея. В "Лацио" же считают турнир своим козырным и ставят на него. Кроме того, обе команды в отличном настроении после последних результатов. Потому даже ослабленные составы выдали фестиваль голов.

В последнее время "Аталанта" далеко не всегда начинает мощно. Сейчас начала. Уже в дебюте Малиновский и Гозенс задержались с ударами с отличных позиций. Руслан оставил Муриэля на такой, но тот пробил слабо. Джимсити пробил лучше, после углового, удара Паломино и сейва вратаря. Правда, в следующих двух мини-стадиях бергамцы вначале отдали инициативу, а затем усыпили игру. Римляне создали мало, даже не ускорялись. Кроме центрального защитника Ачерби. Уже навесом с левого фланга на голову Мурики он удивил всех. А уж затем прошёл троих как "какой-то" Луис Альберто или Папу Гомес.

Альберто травмирован, Гомес уже в Севилье. Но у "Аталанты" нашёлся дриблер. Муриэль прорвался на фланге мимо защитника, пофинтил и нашёл Малиновского. А Руслан подтвердил умение играть против "Лацио" (гол, ассист и отличная игра в двух предыдущих матчах) хладнокровным ударом низом. Так вернулось давление хозяев. Хотя второй тайм вновь начался равной спокойной игрой. Навес Малиновского Миранчук замкнул головой прямо во вратаря. А длинный заброс, фол Паломино на Лаццари, расценённый как последней надежды (вообще-то, Мале был недалеко), повернули игру лицом к гостям.

Лицом? Не так быстро. Ведь вскоре Ромеро перехватил мяч и вышел с Миранчуком на одного защитника. И даже после этого гола "Аталанта" не поставила "автобус". Она пыталась держать мяч вблизи ворот Рейны, даже атаковать. В итоге Худт остановил прорыв Сапаты слева грязным подкатом. Правда, Рейна взял удар Дувана. Даже, пожалуй, легко. Госпожа Интрига не хотела покидать "Гевисс Стадиум". С другой стороны, Мурики нужно было пробивать сильнее с 15-ти метров, "Лацио" - начать давить и пробивать по воротам сразу, а не ближе к концовке. Когда Голлини спас от удара головой Ачерби.

Замечательный матч! Что, впрочем, мы и ожидали. Атака "Аталанты" и, в частности, её запасные, оказались сильнее запасных "Лацио". И по качеству, и по духу. Римляне играли в атаке слишком медленно и примитивно, даже в численном большинстве. А в обороне отыграли гораздо ниже своих стандартов. Потому и уступили.