Лацио бесплатно подписал 30-летнего защитника Милана

"Лацио" укрепил оборону из-за травмы одного из защитников. Был подписал Матео Мусаккио.

30-летний центрбек достался "орлам" бесплатно, так как "Милан" согласился досрочно разорвать с ним контракт. С "орлами" Матео подписал сделку до лета 2023-го.

В текущем сезоне Муссакио провел в Серии А лишь один матч.