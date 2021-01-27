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Лацио бесплатно подписал 30-летнего защитника Милана
"Россонери" отпустили без проблем
"Лацио" укрепил оборону из-за травмы одного из защитников. Был подписал Матео Мусаккио.
30-летний центрбек достался "орлам" бесплатно, так как "Милан" согласился досрочно разорвать с ним контракт. С "орлами" Матео подписал сделку до лета 2023-го.
✍???? Comunicato ufficiale: Mateo Pablo Musacchio— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 27, 2021
➡️ https://t.co/RsjTbSmVuU pic.twitter.com/Icd63e6us9
В текущем сезоне Муссакио провел в Серии А лишь один матч.
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