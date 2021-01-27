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Лацио бесплатно подписал 30-летнего защитника Милана

Италия
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"Россонери" отпустили без проблем

Лацио бесплатно подписал 30-летнего защитника Милана
UA-Футбол
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"Лацио" укрепил оборону из-за травмы одного из защитников. Был подписал Матео Мусаккио.

30-летний центрбек достался "орлам" бесплатно, так как "Милан" согласился досрочно разорвать с ним контракт. С "орлами" Матео подписал сделку до лета 2023-го.

В текущем сезоне Муссакио провел в Серии А лишь один матч.

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В статье: Лацио (Рим) Матео Мусаккьо Милан
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