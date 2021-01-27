  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Полное доверие. Президент Наполи провел встречу с Рино Гаттузо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полное доверие. Президент Наполи провел встречу с Рино Гаттузо

Италия
(1 голосов)

Наставник не потеряет место работы

Полное доверие. Президент Наполи провел встречу с Рино Гаттузо
UA-Футбол
Новина українською

В последние дни было немало слухов о возможном увольнении Дженнаро Гаттузо из "Наполи". Однако тренеру не стоит волноваться.

Как сообщает пресс-службы неаполитанцев, президент клуба Аурелио де Лаурентис сегодня провел встречу с Рино. На ней он высказал своему тренеру доверие и уверенность в том, что тот не будет уволен.

Отметим, что сейчас "Наполи" занимает в Серии А шестое место.

Читайте такжеГаттузо – о поражении Наполи: Нельзя просто пойти в магазин и купить решимость за 10 евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аурелио де Лаурентис Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...