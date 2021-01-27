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Полное доверие. Президент Наполи провел встречу с Рино Гаттузо
Наставник не потеряет место работы
В последние дни было немало слухов о возможном увольнении Дженнаро Гаттузо из "Наполи". Однако тренеру не стоит волноваться.
Как сообщает пресс-службы неаполитанцев, президент клуба Аурелио де Лаурентис сегодня провел встречу с Рино. На ней он высказал своему тренеру доверие и уверенность в том, что тот не будет уволен.
Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 27, 2021
Отметим, что сейчас "Наполи" занимает в Серии А шестое место.
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