Полное доверие. Президент Наполи провел встречу с Рино Гаттузо

В последние дни было немало слухов о возможном увольнении Дженнаро Гаттузо из "Наполи". Однако тренеру не стоит волноваться.

Как сообщает пресс-службы неаполитанцев, президент клуба Аурелио де Лаурентис сегодня провел встречу с Рино. На ней он высказал своему тренеру доверие и уверенность в том, что тот не будет уволен.

Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 27, 2021

Отметим, что сейчас "Наполи" занимает в Серии А шестое место.