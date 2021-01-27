Италия
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35-летний Льоренте сменил Наполи на Удинезе
Уже официально
Опытный форвард Фернандо Льоренте нашел новое пристанище.
Сегодня он подписал контракт с "Удинезе". Он подписал сделку на полтора года, в то время как "Наполи" согласился отпустить нападающего бесплатно.
Bienvenido a Udine, @llorentefer19 ????????????— Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 27, 2021
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Benvenuto #Bienvenido #Welcome #Llorente #BienvenidoLlorente pic.twitter.com/EE9ADU3GWh
В текущем сезоне Льоренте провел на поле 56 минут, так и не сумев отличиться.
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