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35-летний Льоренте сменил Наполи на Удинезе

Италия
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Уже официально

35-летний Льоренте сменил Наполи на Удинезе
UA-Футбол
Новина українською

Опытный форвард Фернандо Льоренте нашел новое пристанище.

Сегодня он подписал контракт с "Удинезе". Он подписал сделку на полтора года, в то время как "Наполи" согласился отпустить нападающего бесплатно.

В текущем сезоне Льоренте провел на поле 56 минут, так и не сумев отличиться.

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В статье: Фернандо Льоренте Наполи (Неаполь) Удинезе (Удине)
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