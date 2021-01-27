35-летний Льоренте сменил Наполи на Удинезе

Опытный форвард Фернандо Льоренте нашел новое пристанище.

Сегодня он подписал контракт с "Удинезе". Он подписал сделку на полтора года, в то время как "Наполи" согласился отпустить нападающего бесплатно.

В текущем сезоне Льоренте провел на поле 56 минут, так и не сумев отличиться.