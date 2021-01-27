Кубок Италии. Ювентус не СПАЛ, потому и вышел в полуфинал

Кубок Италии. 1/4 финала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - СПАЛ (II) 4:0

Голы: Мората 16 (пен.), Фработта 32, Кулушевски 79, Кьеза 90+4

"Ювентус": Буффон, Драгушин, Де Лихт, Демираль (Да Граца 83), Фработта (Сандро 67), Фаджиоли (МакКенни 87), Рабио, Бернардески (Ди Пардо 46), Рэмзи, Кулушевски, Мората (Кьеза 67)

СПАЛ: Бериша, Раньери (Сала 46), Викари (Томович 46), Околи, Дикманн, Эспозито (Валоти 67), Миссироли (Вивиани 86), Зерникола, Бриньола, Сек, Флоккари (Моро 67)

Предупреждения: Кьеза 81, Рабио 85 - Зерникола 50, Валоти 80

От матчей "Интер" - "Милан" и "Аталанта" - "Лацио" ожидали многого. Во встрече "Специи" с кризисным "Наполи" возможен сюрприз. А вот третий четвертьфинал Кубка Италии казался лишённым интриги. Пусть и "Ювентус" по игре не впечатляет и в 1/8 финала мучился с аутсайдером Серии А "Дженоа" до дополнительного времени. Пусть и Андреа Пирло напоминал о вылетах "Баварии" и "Реала" от команд из низших дивизионов. Пусть и называл СПАЛ, выбивший "Сассуоло", командой Серии Б лишь на бумаге. Здесь всё должно было быть ясно. Даже без Криштиану Роналду. Всё и было ясно.

И Пирло, и наставник СПАЛ Паскуале Марино говорили о желании и умении феррарцев играть в футбол. Впрочем, "Ювентус" спокойно доминировал, играя вполсилы, легко ломал комбинации соперника. Пара ударов гостей издали в створ не попали. Никто из них не попадал. А хозяева создали немного неточный удар Фработты слева, удар Мораты оттуда же, отбитый вратарём. Прорыв Рабио справа Викари остановил фолом, замеченным арбитром Ивано Пецутто после просмотра видео. Кулушевски перехватил в центре поля, прошёл в штрафную и сброcил чуть назад под хлёсткий удар Фработты низом.

Во втором тайме игра шла в том же ключе, да ещё и менее точно и опасно в плане ударов. Редкие попытки СПАЛ останавливали защитники либо собирал Буффон, Бериша чётко отбил два удара Кулушевски. А когда феррарцы наконец-то придавили - Томович потерял мяч, оставив Кьезе и Кулушевски простое задание. Ну а в добавленное время Кьеза уже просто практически зашёл с мячом в сетку. Разница в классе огромна.

В полуфинале нас ожидает Дерби Италии!