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Подарок на День рождения? Ювентус может продлить контракт с 43-летним Буффоном
Сегодня у Джанлуиджи праздник
Джанлуиджи Буффон Мазокко родился 28 января 1978 года в Карраре (Тоскана), сегодня голкиперу "Ювентуса" исполняется 43 года. Ранее вратарь защищал цвета "Пармы" и "Пари Сен-Жермен". Вместе со сборной Италии выигрывал чемпионат мира-2006.
Вчера с Буффоном на воротах "Юве" обыграл СПАЛ в Кубке Италии. Интересно, что портал RAI Sport привел следующие слова директора "Ювентуса" Фабио Паратичи в преддверие поединка:
"Джиджи у себя дома, он необыкновенный парень. Конечно, мы рассмотрим вопрос о продлении контракт спокойно и без проблем, все будет в подходящее для этого время".
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