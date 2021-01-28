Подарок на День рождения? Ювентус может продлить контракт с 43-летним Буффоном

Джанлуиджи Буффон Мазокко родился 28 января 1978 года в Карраре (Тоскана), сегодня голкиперу "Ювентуса" исполняется 43 года. Ранее вратарь защищал цвета "Пармы" и "Пари Сен-Жермен". Вместе со сборной Италии выигрывал чемпионат мира-2006.

Вчера с Буффоном на воротах "Юве" обыграл СПАЛ в Кубке Италии. Интересно, что портал RAI Sport привел следующие слова директора "Ювентуса" Фабио Паратичи в преддверие поединка:

"Джиджи у себя дома, он необыкновенный парень. Конечно, мы рассмотрим вопрос о продлении контракт спокойно и без проблем, все будет в подходящее для этого время".