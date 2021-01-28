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Подарок на День рождения? Ювентус может продлить контракт с 43-летним Буффоном

Италия
(1 голосов)

Сегодня у Джанлуиджи праздник

Подарок на День рождения? Ювентус может продлить контракт с 43-летним Буффоном
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Джанлуиджи Буффон Мазокко родился 28 января 1978 года в Карраре (Тоскана), сегодня голкиперу "Ювентуса" исполняется 43 года. Ранее вратарь защищал цвета "Пармы" и "Пари Сен-Жермен". Вместе со сборной Италии выигрывал чемпионат мира-2006.

Вчера с Буффоном на воротах "Юве" обыграл СПАЛ в Кубке Италии. Интересно, что портал RAI Sport привел следующие слова директора "Ювентуса" Фабио Паратичи в преддверие поединка:

"Джиджи у себя дома, он необыкновенный парень. Конечно, мы рассмотрим вопрос о продлении контракт спокойно и без проблем, все будет в подходящее для этого время".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Фабио Паратичи
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Источник:
Football Italia

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