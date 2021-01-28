Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нарушая все протоколы: Криштиану Роналду заметили вместе с возлюбленной на горнолыжном курорте
Курмайор – слышали о таком?
Криштиану Роналду был замечен в официально закрытом отеле. Португалец нарушил правила, чтобы провести несколько дней на горнолыжном курорте.
По информации портала Football Italia, лидер "Ювентуса" отправился на Курмайор вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Как сообщает источник, пара нарушила протокол предотвращения распространения COVID-19. Отметим, что вчера, 27 января, Джорджине исполнилось 27 лет. Пару поймали в объективы фотокамер, но снимки быстро были удалены.
Напомним, вчера "Ювентус" без Роналду обыграл СПАЛ в Кубке Италии (4:0). Курмайор находится в области Валь да Оста, курорт славится прекрасными условиями для катания на горных лыжах.
Популярное сейчас
- Игорь Суркис - о легионерах, про которых вспоминает только добрыми словами
- Один из клубов Второй лиги решил покинуть соревнования
- Черноморец арендовал четырех футболистов Динамо U-21
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки