Нарушая все протоколы: Криштиану Роналду заметили вместе с возлюбленной на горнолыжном курорте

Криштиану Роналду был замечен в официально закрытом отеле. Португалец нарушил правила, чтобы провести несколько дней на горнолыжном курорте.

По информации портала Football Italia, лидер "Ювентуса" отправился на Курмайор вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Как сообщает источник, пара нарушила протокол предотвращения распространения COVID-19. Отметим, что вчера, 27 января, Джорджине исполнилось 27 лет. Пару поймали в объективы фотокамер, но снимки быстро были удалены.

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Напомним, вчера "Ювентус" без Роналду обыграл СПАЛ в Кубке Италии (4:0). Курмайор находится в области Валь да Оста, курорт славится прекрасными условиями для катания на горных лыжах.