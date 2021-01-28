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Фиорентина сообщила о сделке с защитником Наполи

Италия
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На правах аренды

Фиорентина сообщила о сделке с защитником Наполи
Новина українською

"Фиорентина" объявила о заключении контракта с защитником Кевином Малькюи, сообщает официальный сайт "Наполи".

Соглашение с 29-летнем французом рассчитано до конца текущего сезона на правах аренды. Его контракт с "Наполи" действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Серии А во всех турнирах игрок провел два матча. Ранее он играл в составе нескольких французских клубов, среди которых "Монако", "Сент-Этьен" и "Лилль".

Напомним, что ранее на этой неделе "Фиорентина" подписала контракт с Александром Кокориным.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Наполи (Италия) Кевин Малькюи
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Источник:
Наполи

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