Италия
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Фиорентина сообщила о сделке с защитником Наполи
На правах аренды
"Фиорентина" объявила о заключении контракта с защитником Кевином Малькюи, сообщает официальный сайт "Наполи".
Соглашение с 29-летнем французом рассчитано до конца текущего сезона на правах аренды. Его контракт с "Наполи" действует до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Серии А во всех турнирах игрок провел два матча. Ранее он играл в составе нескольких французских клубов, среди которых "Монако", "Сент-Этьен" и "Лилль".
Напомним, что ранее на этой неделе "Фиорентина" подписала контракт с Александром Кокориным.
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Источник:Наполи
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