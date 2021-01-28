Интер готов обменять Санчеса на Джеко

"Интер" и "Рома" могут обменять обменяться игроками, пишет журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В римский клуб может отправиться Алексис Санчес, тогда как обратно может переехать нападающий Эдин Джеко. Отмечается, что сделка будет непростой, а переговоры пока находятся на ранней стадии.

В текущем сезоне Санчес провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету Джеко 8 мячей и два ассиста в 20 играх.