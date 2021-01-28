Италия
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Интер готов обменять Санчеса на Джеко
Но поможет ли Эдин команде Конте?
"Интер" и "Рома" могут обменять обменяться игроками, пишет журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
В римский клуб может отправиться Алексис Санчес, тогда как обратно может переехать нападающий Эдин Джеко. Отмечается, что сделка будет непростой, а переговоры пока находятся на ранней стадии.
В текущем сезоне Санчес провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету Джеко 8 мячей и два ассиста в 20 играх.
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