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Интер готов обменять Санчеса на Джеко

Италия
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Но поможет ли Эдин команде Конте?

Интер готов обменять Санчеса на Джеко
Новина українською

"Интер" и "Рома" могут обменять обменяться игроками, пишет журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В римский клуб может отправиться Алексис Санчес, тогда как обратно может переехать нападающий Эдин Джеко. Отмечается, что сделка будет непростой, а переговоры пока находятся на ранней стадии.

В текущем сезоне Санчес провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету Джеко 8 мячей и два ассиста в 20 играх.

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В статье: Эдин Джеко Алексис Санчес Интер (Милан) Рома (Рим) Фабрицио Романо
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