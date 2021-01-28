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Ювентус и Марсель совершили обмен игроками

Италия
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Ювентус и Марсель совершили обмен игроками
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"Ювентус" объявил о переходе в команду полузащитника "Марселя" Марле Аке. 20-летний француз пока будет выступать за резервную команду туринского клуба. Аке в сезоне-2020/21 провел 13 матчей за главную команду "Марселя", из них 4 — в Лиге чемпионов.

В обратном направлении последовал 18-летний итальянский хавбек Франко Тонгья, который выступал за молодежную команду "Ювентуса" до 19 лет.

Переход Аке обошелся "Ювентусу" в 8 млн евро, которые будут выплачены "Марселю" в течение трех лет. Тонгья был продан за такую же сумму.

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В статье: Ювентус (Турин) Марсель (Франция) Марсель Марли Аке
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