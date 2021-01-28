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Ювентус в ближайшее время начнет переговоры с полузащитником Лиона

Италия
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Туринцы ищут усиление

Ювентус в ближайшее время начнет переговоры с полузащитником Лиона
Новина українською

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, интерес к французскому футболисту по-прежнему проявляет туринский "Ювентус". Более того, "бьянконери" в ближайшее время начнут переговоры по Уссему, чтобы заполучить его в летнее трансферное окно.

Ауар является воспитанником "Лиона" и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 (14 – в основе), в которых записал на свой счёт 3 гола (2 – с пенальти).

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В статье: Ювентус (Турин) Лион Серия А Олимпик (Лион) Уссем Ауа
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