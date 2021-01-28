Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой полузащитник Лацио вернулся в общую группу
Вчера без него было тяжеловато
Полузащитник "Лацио" Луис Альберто вернулся в общую группу. Сегодня он провел полноценную тренировку.
Испанский игрок отметился дублем в матче против "Ромы", после чего вылетел на две недели. Без него римляне добыли две победы в чемпионате, а вчера проиграли "Аталанте" в кубке.
Альберто - ключевой игрок центра поля "Лацио". В нынешней кампании 28-летний футболист отыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.
Отметим, что "Лацио" в ближайшем матче сыграет против "Аталанты".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лунин имеет возможность уйти из мадридского Реала в другой клуб Ла Лиги
- С Сигурдссоном и Борячуком у Руха возникли первые проблемы
- Манчестер Сити окончательно стал лидером, Вест Хэм в зоне ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...