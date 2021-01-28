Ключевой полузащитник Лацио вернулся в общую группу

Полузащитник "Лацио" Луис Альберто вернулся в общую группу. Сегодня он провел полноценную тренировку.

Испанский игрок отметился дублем в матче против "Ромы", после чего вылетел на две недели. Без него римляне добыли две победы в чемпионате, а вчера проиграли "Аталанте" в кубке.

Альберто - ключевой игрок центра поля "Лацио". В нынешней кампании 28-летний футболист отыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Отметим, что "Лацио" в ближайшем матче сыграет против "Аталанты".