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Ключевой полузащитник Лацио вернулся в общую группу

Италия
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Вчера без него было тяжеловато

Ключевой полузащитник Лацио вернулся в общую группу
UA-Футбол
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Полузащитник "Лацио" Луис Альберто вернулся в общую группу. Сегодня он провел полноценную тренировку.

Испанский игрок отметился дублем в матче против "Ромы", после чего вылетел на две недели. Без него римляне добыли две победы в чемпионате, а вчера проиграли "Аталанте" в кубке.

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Альберто - ключевой игрок центра поля "Лацио". В нынешней кампании 28-летний футболист отыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Отметим, что "Лацио" в ближайшем матче сыграет против "Аталанты".

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В статье: Луис Альберто Лацио (Рим)
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